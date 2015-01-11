Госдума одобрила инициативы президента о поддержке семей с детьми

Госдума сделала первый шаг по реализации предложений Владимира Путина по "перезагрузке" демографической политики - палата парламента одобрила в первом чтении законопроекты на эту тему. Впервые за постсоветский период в России вводится ежемесячная выплата за первенца. Одновременно депутаты поддержали еще одну меру - о продлении и расширении программы материнского капитала. Комментируя принятые законопроекты, спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал их "серьезным шагом вперед по поддержке семей, родителей".

В конце ноября на заседании Координационного совета при президенте по реализации национальной стратегии действий в интересах детей Владимир Путин объявил масштабную реформу демографической политики. "Что касается рождаемости, то на первый план выходит поддержка многодетных семей, семей со скромными доходами, создание дополнительных стимулов для рождения второго и третьего ребенка, - сказал тогда президент. - Необходимо также уделять особое внимание молодым семьям... Это часто сдерживает рождение первого ребенка". Президент предложил шесть шагов, которые, по его выражению, "помогут перезагрузить нашу политику демографического развития". Это - ежемесячная денежная выплата при рождении первого ребенка и до достижения им полутора лет; продление программы материнского капитала до 31 декабря 2021 года; расширение числа регионов, которые получают софинансирование из федерального бюджета на выплату пособия на третьего ребенка; разработка специальной программы ипотечного кредитования (ею смогут воспользоваться те, у кого с 1 января 2018 года родится второй или третий малыш); ликвидация очереди в яслях. И, наконец, нужно увеличить доступность и улучшить качество медицинских услуг для детей. Предложенные президентом меры должны заработать уже с 2018 года.

Согласно первому законопроекту, принятому вчера Госдумой в первом чтении, с января следующего года россияне после рождения или усыновления ребенка смогут получать пособие до достижения им полутора лет. Пособие будет рассчитываться с учетом дохода семьи - он не должен превышать полуторакратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения региона.

На какие деньги можно будет рассчитывать? Министр труда и соцзащиты Максим Топилин объяснил депутатам, что размер пособия составит в следующем году в среднем 10,5 тысячи рублей, а чтобы попасть под эту программу поддержки, общий семейный доход должен составлять менее 50 тысяч рублей. Однако это усредненный показатель: в зависимости от региона пособие будет варьироваться от 8 до почти 20 тысяч. "Чукотка и Ненецкий автономный округ - самые высокие пособия, а самые низкие - это ряд южных регионов и регионов средней полосы, Новгородская область, Тамбовская", - рассказал глава минтруда. Дело в том, что в последних из названных регионов "уровень потребительской корзины и прожиточный минимум объективно ниже, чем в других", добавил Топилин.

Первый замруководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев привел примеры расчета размера пособий. "В Московской области оно будет составлять 11 500 рублей, и получать его будут семьи, чей доход немного меньше 60 000 руб. В Нижегородской области это пособие составит более 9500 рублей, и получать его будут семьи с доходом 45 149 рублей", - заметил Исаев.

Таким образом, реальный доход семьи после введения нового вида пособия вырастает в среднем на 20%. "На наш взгляд, это существенные стимулирующие выплаты", - отметил Андрей Исаев. При этом последующие годы они будут расти. Так, в 2019 году средний размер пособия составит 10,8 тыс. руб., в 2020 году - 11,1 тыс. руб.

Максим Топилин уточнил, из чего будут исходить власти, решая, назначать выплату или нет. Учитываться будут только зарплаты, пенсии, пособия. А доход семьи от банковских вкладов или сдачи в аренду недвижимости в расчет не пойдет.

Размер пособия составит в следующем году в среднем 10,5 тысячи рублей

Деньги, по расчетам кабмина, будут получать около 340 тысяч человек ежегодно. Для оформления пособия родителям детей необходимо будет обратиться в органы социальной защиты населения или написать заявление в МФЦ. Отметим, что там назначат выплату на один год. По истечении этого срока гражданин должен будет подать новое заявление. Дело в том, что прожиточный минимум, скорее всего, подрастет, поэтому и нужен будет перерасчет, объяснили в думском комитете по делам семьи.

А если родилась двойня? "Ребенок, который первым появился на свет, за него будут получать пособие из соцзащиты, а за второго ребенка уже будут получать из маткапитала", - пояснила глава комитета Тамара Плетнева (КПРФ).

Как раз маткапитала касается еще одно ключевое положение президентского законопроекта. Владимир Путин, напомним, предложил, во-первых, продлить эту важнейшую программу еще на три года, до конца 2021-го. То есть теперь под нее могут попасть семьи, в которых появился второй или третий ребенок в период с 1 января 2007 года по 31 декабря 2021 года. А во-вторых, глава государства назвал необходимым расширить возможности использования материнского капитала. Госдума с этими предложениями главы государства согласилась.

Сегодня деньги маткапитала (сейчас сумма составляет 453 тысячи рублей) можно потратить на образование ребенка (с трех лет), на пенсию для матери, а также на приобретение или ремонт жилья. А теперь средства на оплату образовательных услуг можно будет использовать с рождения ребенка. Это сделано, чтобы граждане могли использовать средства для оплаты дошкольных образовательных услуг, сказал Максим Топилин. И, как уже было сказано, материнский капитал можно будет использовать в качестве пособия для тех семей, которые испытывают материальные трудности. То есть те, у которых средний душевой доход ниже полутора прожиточных минимумов в регионе.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя принятые законопроекты, назвал эти решения "серьезным шагом вперед по поддержке семей, родителей". "И это однозначно скажется положительно на демографической ситуации", - выразил уверенность спикер Госдумы. По его словам, глава государства предложил пособие при рождении первенца, несмотря на проблемы в экономике. И подобная мера поддержки вводится впервые за постсоветский период.

Как ожидается, Госдума примет инициативы в целом до 21 декабря, с расчетом, что 26-го их рассмотрит Совет Федерации.

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Инфографика "РГ"/ Александр Смирнов/ Антон Переплетчиков/ Леонид Кулешов