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Главы о приоритетах. 11.01.2015

Глава города ответил на вопросы читателей сайта. 29.12.2015

Брифинг глав города. 28.12.2015

Об исполнении программы капитального ремонта по ОГО за 2015 год

Работа над бюджетом Озёрска завершается. 21.12.15

Сокращаем все, что можно! 14.12.15

Оснежение ГЛК "Егоза"

День города

Главы о встрече с коллективом ММПКХ. 7.12.15

Главы о проекте бюджета. 7.12.15

Озёрск Брифинг глав города 30.11.2015

Озёрск Брифинг глав города 16.11.2015

Интервью с А.В.Акимовым. Спортцентр "Провинция"

Интервью с Э.В.Онищенко. Развитие ГЛК "ЕГОЗА"
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| Новости » Экономика

Госдума одобрила инициативы президента о поддержке семей с детьми

Госдума сделала первый шаг по реализации предложений Владимира Путина по "перезагрузке" демографической политики - палата парламента одобрила в первом чтении законопроекты на эту тему. Впервые за постсоветский период в России вводится ежемесячная выплата за первенца. Одновременно депутаты поддержали еще одну меру - о продлении и расширении программы материнского капитала. Комментируя принятые законопроекты, спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал их "серьезным шагом вперед по поддержке семей, родителей".

В конце ноября на заседании Координационного совета при президенте по реализации национальной стратегии действий в интересах детей Владимир Путин объявил масштабную реформу демографической политики. "Что касается рождаемости, то на первый план выходит поддержка многодетных семей, семей со скромными доходами, создание дополнительных стимулов для рождения второго и третьего ребенка, - сказал тогда президент. - Необходимо также уделять особое внимание молодым семьям... Это часто сдерживает рождение первого ребенка". Президент предложил шесть шагов, которые, по его выражению, "помогут перезагрузить нашу политику демографического развития". Это - ежемесячная денежная выплата при рождении первого ребенка и до достижения им полутора лет; продление программы материнского капитала до 31 декабря 2021 года; расширение числа регионов, которые получают софинансирование из федерального бюджета на выплату пособия на третьего ребенка; разработка специальной программы ипотечного кредитования (ею смогут воспользоваться те, у кого с 1 января 2018 года родится второй или третий малыш); ликвидация очереди в яслях. И, наконец, нужно увеличить доступность и улучшить качество медицинских услуг для детей. Предложенные президентом меры должны заработать уже с 2018 года.

Согласно первому законопроекту, принятому вчера Госдумой в первом чтении, с января следующего года россияне после рождения или усыновления ребенка смогут получать пособие до достижения им полутора лет. Пособие будет рассчитываться с учетом дохода семьи - он не должен превышать полуторакратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения региона.

На какие деньги можно будет рассчитывать? Министр труда и соцзащиты Максим Топилин объяснил депутатам, что размер пособия составит в следующем году в среднем 10,5 тысячи рублей, а чтобы попасть под эту программу поддержки, общий семейный доход должен составлять менее 50 тысяч рублей. Однако это усредненный показатель: в зависимости от региона пособие будет варьироваться от 8 до почти 20 тысяч. "Чукотка и Ненецкий автономный округ - самые высокие пособия, а самые низкие - это ряд южных регионов и регионов средней полосы, Новгородская область, Тамбовская", - рассказал глава минтруда. Дело в том, что в последних из названных регионов "уровень потребительской корзины и прожиточный минимум объективно ниже, чем в других", добавил Топилин.

Первый замруководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев привел примеры расчета размера пособий. "В Московской области оно будет составлять 11 500 рублей, и получать его будут семьи, чей доход немного меньше 60 000 руб. В Нижегородской области это пособие составит более 9500 рублей, и получать его будут семьи с доходом 45 149 рублей", - заметил Исаев.

Таким образом, реальный доход семьи после введения нового вида пособия вырастает в среднем на 20%. "На наш взгляд, это существенные стимулирующие выплаты", - отметил Андрей Исаев. При этом последующие годы они будут расти. Так, в 2019 году средний размер пособия составит 10,8 тыс. руб., в 2020 году - 11,1 тыс. руб.

Максим Топилин уточнил, из чего будут исходить власти, решая, назначать выплату или нет. Учитываться будут только зарплаты, пенсии, пособия. А доход семьи от банковских вкладов или сдачи в аренду недвижимости в расчет не пойдет.

Размер пособия составит в следующем году в среднем 10,5 тысячи рублей

Деньги, по расчетам кабмина, будут получать около 340 тысяч человек ежегодно. Для оформления пособия родителям детей необходимо будет обратиться в органы социальной защиты населения или написать заявление в МФЦ. Отметим, что там назначат выплату на один год. По истечении этого срока гражданин должен будет подать новое заявление. Дело в том, что прожиточный минимум, скорее всего, подрастет, поэтому и нужен будет перерасчет, объяснили в думском комитете по делам семьи.

А если родилась двойня? "Ребенок, который первым появился на свет, за него будут получать пособие из соцзащиты, а за второго ребенка уже будут получать из маткапитала", - пояснила глава комитета Тамара Плетнева (КПРФ).

Как раз маткапитала касается еще одно ключевое положение президентского законопроекта. Владимир Путин, напомним, предложил, во-первых, продлить эту важнейшую программу еще на три года, до конца 2021-го. То есть теперь под нее могут попасть семьи, в которых появился второй или третий ребенок в период с 1 января 2007 года по 31 декабря 2021 года. А во-вторых, глава государства назвал необходимым расширить возможности использования материнского капитала. Госдума с этими предложениями главы государства согласилась.

Сегодня деньги маткапитала (сейчас сумма составляет 453 тысячи рублей) можно потратить на образование ребенка (с трех лет), на пенсию для матери, а также на приобретение или ремонт жилья. А теперь средства на оплату образовательных услуг можно будет использовать с рождения ребенка. Это сделано, чтобы граждане могли использовать средства для оплаты дошкольных образовательных услуг, сказал Максим Топилин. И, как уже было сказано, материнский капитал можно будет использовать в качестве пособия для тех семей, которые испытывают материальные трудности. То есть те, у которых средний душевой доход ниже полутора прожиточных минимумов в регионе.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя принятые законопроекты, назвал эти решения "серьезным шагом вперед по поддержке семей, родителей". "И это однозначно скажется положительно на демографической ситуации", - выразил уверенность спикер Госдумы. По его словам, глава государства предложил пособие при рождении первенца, несмотря на проблемы в экономике. И подобная мера поддержки вводится впервые за постсоветский период.

Как ожидается, Госдума примет инициативы в целом до 21 декабря, с расчетом, что 26-го их рассмотрит Совет Федерации.

https://rg.ru

Госдума одобрила инициативы президента о поддержке семей с детьми

 Инфографика "РГ"/ Александр Смирнов/ Антон Переплетчиков/ Леонид Кулешов

Ключевые теги: поддержка семей.

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