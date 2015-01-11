Водителей будут наказывать местные власти

Госдума приняла в первом чтении и направила в регионы законопроект, который позволит местным властям самим принимать решения о назначении наказания за нарушения Правил дорожного движения.

В Москве этот опыт давно действует. Структура департамента транспорта под названием Московская административная дорожная инспекция уже получила такие права на решение вопросов с водителями, которые не там припарковались. Теперь речь идет о том, чтобы передать таким местным инспекциям еще и полномочия наказывать водителей за превышение скорости, нарушение правил проезда перекрестков, нарушение правил перестроения. ГИБДД останется оформление тяжелых аварий, розыск транспорта, его регистрация и прием экзаменов.

Соответствующий законопроект разослан по регионам. Понятно, что регионы потребуют дать такие полномочия не только Москве, но и им. В МВД России уже внесли соответствующую поправку в законопроект. То есть если закон будет принят, то он распространится не только на Москву, но и на всю Россию.

Напомним, что только в Москве одному человеку, который работает с видеоматериалами о правонарушениях, приходится проверять почти полторы тысячи документов. Понятно, что одному человеку такое не под силу. В результате возникают ошибки. Но увеличить штат у ГИБДД возможности нет.

Если закон будет принят, то все материалы фотовидеофиксации нарушений на дорогах будут поступать не в автоинспекцию, а в соответствующую дорожную инспекцию местной администрации.

При этом, как сообщили корреспонденту "РГ" в Госавтоинспекции, личных данных автовладельца сотрудник местной административной инспекции не получит. Он получит по номеру автомобиля только данные машины, ФИО и адрес постоянной регистрации. И больше ничего.

Кстати, как и сейчас, так и после принятия закона все штрафы с водителей поступают в местную казну.

С принятием нового закона предстоит решить и проблему того, кто будет допущен к работе с материалами о нарушениях.

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- Сейчас фотовидеофиксацией занимается ГАИ. Там есть специалисты, офицеры, дававшие присягу и допущенные не только к персональной информации, но и к информации секретной, - говорит первый зампред Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков. - Потому что с помощью камер можно не только зафиксировать нарушение ПДД, но и при желании в режиме онлайн отследить маршрут любой машины. Например, перевозящей деньги, машины оперативных служб.

Таким образом, к работе с материалами фотовидеофиксации нарушений можно будет привлекать только тех, кто имеет право обрабатывать персональные данные и имеет допуск к федеральным информационным системам.

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