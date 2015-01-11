Как узнать об отмене занятий в учебных заведениях

Уважаемые родители и школьники!

В связи с низкими температурами воздуха в единую дежурно — диспетчерскую службу Озерского городского округа поступает большое количество звонков с вопросом об отмене занятий в учреждениях образования из-за морозов.

Решение об отмене занятий принимает начальник Управления образования администрации Озерского городского округа. Во избежание пропуска информации о ЧС, важных звонков об угрозе жизни и здоровью граждан, убедительная просьба к озерчанам адресовать вопросы об отмене занятий учащихся непосредственно в образовательные учреждения (дежурному на вахте). Кроме того, информация об отмене занятий будет оперативно размещена на сайте Управления образования – www.gorono-ozersk.ru.

В случае отмены занятий работники ЕДДС информируют об этом население по проводному радио в 6.30, 6.55, 7.30, 7.55, размещают на официальном сайте органов местного самоуправления - http://ozerskadm.ru/about/info/oper_env/ .

Запомните! Телефон 112 не является телефоном справочной службы или номером, по которому принимаются жалобы или обращения граждан!

(Информация согласована с заместителем главы администрации Озерского городского округа Ланге О.В.)