Главный документ в своей жизни получили одиннадцать юных озерчан в День Конституции Российской Федерации

12 декабря 2017 года в городской библиотеке Озерска в торжественной обстановке состоялось вручение первых паспортов Российской Федерации одиннадцати 14-летним жителям города. Вручение первого документа удостоверяющего личность – это всегда волнующее событие в жизни молодых людей, особенно в такой знаменательный день, в День Конституции Российской Федерации.

В мероприятии приняли участие заместитель начальника - начальник полиции Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск полковник полиции Константин Андреевич Давыдов, заместитель начальника территориального отдела по вопросам миграции майор полиции Меньшенина Ирина Васильевна, а также Председатель Собрания депутатов Озерского городского округа Олег Вячеславович Костиков и родители подростков.

Обращаясь к виновникам торжества, Председатель Собрания депутатов Озерского городского округа Олег Костиков – это великая честь. Паспорт позволяет ощутить себя частью нашей великой страны, наделяет человека всей полнотой прав и обязанностей, закрепленных в Конституции Российской Федерации.

В свою очередь начальник озерской полиции отметил, что быть гражданином Российской Федерации выразил надежду на то, что новоиспеченные граждане будут жить в соответствии с основами государственного устройства и российского законодательства, знать свои права, исполнять свои обязанности, а также с уважением относится к правам других граждан.

Под аплодисменты присутствующих, юношам и девушкам вручили их первые паспорта граждан Российской Федерации, а также памятные подарки и сувениры.

Завершилась встреча памятным фотографированием.

Пресс-служба УМВД