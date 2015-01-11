В Челябинске пройдет вторая благотворительная ярмарка «Добрый Челябинск»

Ярмарка станет завершением одноименного благотворительного марафона, в рамках которого социально ориентированные некоммерческие организации и благотворительные фонды проводят свои акции, направленные на сбор средств для социально незащищенных слоев населения. На одной площадке более 30 организаций Челябинской области, среди которых – проект «Вещеворот», благотворительное движение «Искорка Фонд», фонд «Спаси меня» и многие другие, представят свои мастер-классы и будут продавать сувениры ручной работы. Волонтеры «Трубодетали» и педагоги школ п. Новосинеглазовский научат гостей своими руками изготавливать изделия из бисера и бересты, а также новогоднюю елочку с конфетами, а собранные средства направят на помощь пациентам Челябинской областной детской клинической больницы в рамках акции «С миру по елке» благотворительного фонда «ОМК-Участие». «ОМК и завод “Трубодеталь” уже второй раз поддержали благотворительную ярмарку, а волонтеры предприятия принимают в ней активной участие. В этом году к ним присоединились еще и представители школ поселка Новосинеглазовский, в котором располагается наш завод. На мой взгляд, это пример так называемого навыкового волонтерства, когда в рамках профессиональных компетенций специалист передает свои знания на условиях благотворительности», – отметил управляющий директор АО «Трубодеталь» Дмитрий Марков. «Мы проводим ярмарку во второй раз и надеемся привлечь ещё больше людей поучаствовать в таком хорошем деле, – рассказывает исполнительный директор ресурсного центра для социально ориентированных некоммерческих организаций Михаил Комиссаров. – “Добрый Челябинск” – это возможность не только подарить чудо тем, кто в этом нуждается, но самому провести день интересно и со смыслом». Справочно Объединенная металлургическая компания и входящий в ее состав завод «Трубодеталь» уже второй год поддерживают благотворительную ярмарку «Добрый Челябинск» в рамках грантового конкурса «ОМК-Партнерство». Впервые благотворительная ярмарка «Добрый Челябинск» прошла в декабре 2016 года при поддержке завода «Трубодеталь» и ОМК. Тогда некоммерческим организациям на одной площадке удалось собрать более 300 тыс. рублей, которые были направлены на помощь самым разным слоям населения. Группа «Доброго Челябинска» «В контакте» https://vk.com/yarmarka.dobra

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/v-chelyabinske-proydet-vtoraya-blagotvoritelnaya-yarmarka-dobryy-chelyabinsk-42268