Омбудсмен Маргарита Павлова подводит итоги правовой декады

13 декабря подведены итоги акции «Мир Добра и Толерантности», которая месяц назад стартовала в образовательных школах города Челябинска. Акция прошла в рамках правовой декады уполномоченного по правам человека. Акции проводится в рамках комплексной работы по формированию у обучающихся образовательных организаций Челябинска толерантного поведения по отношению друг к другу, к детям с ограниченными возможностями здоровья, к детям-инвалидам. Участники акции – педагоги, классные руководители, педагоги-психологи, учителя, логопеды и социальные педагоги образовательных организаций Челябинска. Организаторами акции ВКОНТАКТЕ был создан специализированный интернет-ресурс, как открытая площадка для обмена мнениями и практическим опытом педагогов, родителей и всех людей, заинтересованных в вопросах воспитания в детях уважения к себе, к сверстникам, людям с ограниченными возможностями здоровья, людям другой национальности, к пожилым людям. С 13 ноября по 13 декабря в образовательных организациях г. Челябинска прошли специализированные «Уроки Добра», «Уроки толерантности», «Уроки Дружбы», тематические классные часы и занятия с элементами тренинга по теме Акции – «Мир Добра и Толерантности». Всего в мероприятиях акции приняли участие класс. Общее количество обучающихся образовательных организаций г. Челябинска, принявших участие в акции, составило 77215 человек. Более 2760 специалистов участвовали и сопровождали проведение мероприятий. «Урок прошел в теплой, эмоциональной и душевной атмосфере. Мы готовили свои доклады, искали мудрые мысли и крылатые выражения о доброте и толерантности, придумывали логотип акции. Такие уроки нам, детям, очень нужны», – делятся впечатлениями учащиеся средней общеобразовательный школы № 58 имени И. Газизуллина г.Челябинска «Сегодня государство уделяет огромное внимание людям с ограниченными возможностями здоровья. И это очень важно. Как Уполномоченный по правам человека поддерживаю все инициативы, которые направлены на создание равных условий для развития и поддержки людей с инвалидностью, чтобы людям с ограниченными возможностями здоровья было комфортно в обществе», – отметила уполномоченный по правам человека в Челябинской области Маргарита Павлова. За высокий профессионализм, неравнодушное отношение к проблемам людей с ограниченными возможностями здоровья и активное участие в просветительской акции «Мир Добра и Толерантности» уполномоченным по правам человека награждены благодарностями 65 педагогов-психологов и директоров образовательных учреждений.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/ombudsmen-margarita-pavlova-podvodit-itogi-pravovoy-dekady-42261