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Интервью с А.Д.Лучниковым

Интервью с Луизой Белой

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Актуальный комментарий И.Масягиной и М.Истоминой 14.11

Онлайн с Г.Н.Мокробородовым 10.11

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2 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

1 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 24.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 20.10

Актуальный комментарий И.В. Егоровой 20.10

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Онлайн-интервью с Ириной Курьяновой

Пресс-конференция в театре кукол "Золотой петушок" 02.10

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С И Васильева на Последнем звонке в шк 38

А А Кузнеченков на Последнем звонке в шк 38

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| Новости » Про Маяк

Зачем на реакторный завод «Маяка» возили картофель?

На экспериментальной облучательной установке впервые провели холодную стерилизацию сорока килограммов картофеля.

Огромные металлические ёмкости, внешне похожие на бидон. Это — контейнеры для загрузки «продукта»: объекта, который в

дальнейшем будет подвержен облучению. После загрузки ёмкости закрывают тяжёлой крышкой, которую в дальнейшем закрутят на болты, придав конструкции герметичность. Несколько секунд, и «бидоны» начнут медленно опускаться на 6-метровую глубину в специальный бассейн. По истечению нескольких минут ёмкости поднимут, а внутри уже будет находиться продукт с изменёнными свойствами. Такая технология обеспечивает продление срока годности продукта.

Там, на глубине, находятся кобальтовые блоки. Благодаря наличию изотопа «кобальт-60» блоки имеют активность: то есть, обладают особыми физическими свойствами, в результате воздействия которых и происходит облучение, — рассказывает начальник участка загрузки-выгрузки и комплектации готовой продукции реакторного завода ПО «Маяк» Игорь Белослудцев.

Холодная стерилизация сельскохозяйственной продукции – это прорывной совместный проект «Маяка» и министерства сельского хозяйства Челябинской области. Суть проекта состоит в изучении возможностей технологии облучения, а также в дальнейшем анализе параметров обработанной продукции. В качестве опытного образца для обработки в экспериментальной облучательной установке авторы проекта взяли по 20 килограммов картофеля двух сортов: «Спиридон» и «Тарасов».

Картофель выращен на полях Челябинской области. Опытная партия поделена на 4 категории по интенсивности произведённой

обработки: 50 грей, 100 грей, 125 и 150 грей.

Обработанный картофель будет храниться в Южно-Уральском НИИ плодоовощеводства и картофелеводства в одном хранилище

с необработанным картофелем, — рассказывает начальник отдела маркетинга ПО «Маяк» Родион Ермолаев. — На самом деле, технология такой обработки имеет стратегическое значение. На Западе этой технологией овладели раньше нас: в 1952 году в Америке ужеоблучали продукты питания для снабжения вооружённых сил. Если подобная услуга будет востребована в нашей стране, а я в этом не сомневаюсь, хотелось бы, чтобы «Маяк» был впереди если не всей планеты, то уж России — точно.

По словам авторов проекта, обработанный картофель для человека абсолютно безвреден. Это подтверждают и лабораторные справки. Ни один овощ в процессе обработки не подвергается прямому воздействию радиации. Изменяются лишь некоторые свойства продукта: происходит ионизация молекул и атомов микроорганизмов, в результате чего меняются их биологические функции и снижается жизнеспособность. Установок, способных произвести данную операцию, в России больше нет. Облучательная установка реакторного завода — механизм уникальный. Установку хоть и называют экспериментальной, работы на ней выполняют реальные. К примеру, в 2014 году здесь облучали полиэтиленовую продукцию, чтобы придать ей новые свойства. А в 2015 таким же методом обрабатывали медицинские изделия для заказчика.

Результаты работ по холодной стерилизации опытной партии картофеля авторы проекта вместе с биологами проверят уже в марте

2018 года. Мировая практика показывает: обработанные продукты питания действительно хранятся дольше. Например, в Институте

сельскохозяйственной продукции китайской провинции Хэйлунцзян установили, что срок годности обработанных картофеля, свеклы и моркови по сравнению с обычными увеличивается на 60–70%. Как рассказал главный инженер ПО «Маяк» Дмитрий Колупаев, в 2018 году планируется завершение создания регионального центра облучательных технологий. «Его услуги без сомнения будут востребованы на Урале, а опыт работы центра может быть тиражирован в другие регионы России», — уверен он.

Артем ШУВАРИН

http://www.po-mayak.ru

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