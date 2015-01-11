Фестиваль «Уральские пельмени на Николу Зимнего» возрождает традиции русской ярмарки

«Уральские пельмени на Николу зимнего» мы позиционируем как зимний праздник-разгуляй, аналог Масленицы, – отметил первый заместитель министра культуры Челябинской области Григорий Цукерман. – Мы специально разместили фермерские ряды у входа в ЦПКиО имени Гагарина, чтобы посетители могли погулять, повеселиться, а на обратном пути приобрести свежие и натуральные продукты к новогоднему столу. Об участии в фестивале заявили 25 производителей пельменей и вареников и 19 фермерских хозяйств из Челябинской области. Вся продукция прошла санитарно-гигиеническую проверку». Торговые ряды начнут работу с 10 часов утра. Кроме пельменей и вареников, здесь можно будет купить мясо, мясопродукты и копчёности, сыры, мёд и пчелопродукты. Кроме того, будут представлены изделия ручной работы, уральские сувениры, новогодние игрушки. В 12 часов на главной сцене начнётся большой фольклорный концерт: в нём примут участие танцевальные и вокальные коллективы со всего региона. Кстати, открытие «Уральских пельменей» будет сопровождаться народным флешмобом, но что он будет собой представлять, организаторы держат в секрете. На фестивале будут работать несколько интерактивных площадок, на которых весёлые скоморохи организуют метание валенок, бои мешками, танцевальный балаган и научат ходить на ходулях. Кроме того, на «Уральских пельменях» презентует себя каждый из семи районов Челябинска. Директор центра развития туризма Челябинской области Дмитрий Столбов рассказал, что в этом году на «Уральские пельмени» приедет большая делегация из Казахстана – пока в качестве гостей. Напомним, договорённости о взаимодействии в сфере туризма были достигнуты на XIV форуме сотрудничества России и Казахстана, который состоялся в Челябинске в начале ноября. «В рамках фестиваля пройдут четыре конкурса, – добавилт Дмитрий Столбов. – Народное жюри продегустирует продукцию участников и выберет лучшего производителя, который и получит почётный знак «Народный пельмень». Профессиональное жюри определит победителя в конкурсе «Мастер пельменя», а также оценит оформление торговых палаток и выберет лучшую «хвастушку» – частушку, песенку, слоган о фермерской продукции». Победители в каждой номинации получат подарочные сертификаты на путешествия и отдых в санаториях Челябинской области. Шестой фольклорно-гастрономический фестиваль «Уральские пельмени на Николу Зимнего» состоится 16 декабря в ЦПКиО имени Гагарина.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/festival-uralskie-pelmeni-na-nikolu-zimnego-vozrozhdaet-tradicii-russkoy-yarmarki-42239