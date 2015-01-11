Подведены предварительные итоги визита делегации Челябинской области в Беларусь

В состав деловой делегации, возглавляемой первым вице-президентом Южно-Уральской торгово-промышленной палаты Игорем Аристовым, вошли представители 17 предприятий Челябинской области. Комментируя итоги визита, Игорь Аристов отметил, что торгово-экономические отношения Челябинской области и Республики Беларусь имеют хорошие перспективы. «Наивысшего уровня товарооборот между субъектами достигал в 2012-2013 годах. Затем под воздействием экономического кризиса показатели упали на 50 процентов. Однако наметившаяся в 2017 году тенденция развития деловых связей показывает, что мы можем вернуться к показателям 2013 года». В рамках визита участники южноуральской делегации приняли участие в очередном расширенном заседании совместной рабочей группы по развитию торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества между Челябинской областью и Республикой Беларусь. Для предпринимателей были организованы деловые переговоры с представителями белорусского бизнеса, посещение крупнейших предприятий Минска, встреча с Торговым представителем РФ в Республике Беларусь Константином Артюшиным. В Торгпредстве южноуральским предпринимателям рассказали об особенностях и порядке ведения бизнеса в Беларуси. Была отмечена схожесть функций Торгпредства и торгово-промышленной палаты, оказывающих практическое содействие предпринимателям в выходе на зарубежные рынки. Представители Российского экспортного центра и его отделения в Беларуси проинформировали о возможностях финансовой поддержки участников ВЭД. Требований к заявителям всего два – это регистрация предприятия на территории РФ и продвижение на белорусский рынок продукции российского производства. Экспертизу страны происхождения товара осуществляют торгово-промышленные палаты. Аналогичная практика поддержки местных экспортеров уже дано существует в Республике Беларусь. «Важно перенять опыт белорусских коллег. Здесь максимальную поддержку, включающую различные налоговые преференции, получают предприятия, которые производят действительно отечественную продукцию», – отметил первый вице-президент Южно-Уральской ТПП Игорь Аристов. В ходе визита также состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Южно-Уральской торгово-промышленной палатой и Минским отделением Белорусской ТПП. В его основе не только ежегодная организация обмена деловыми визитами, но и проведение серьезной аналитической работы, направленной на разработку предложений по устранению препятствий для выхода на рынки стран-участниц Евразийского экономического союза. Предприниматели обоих субъектов выразили заинтересованность и в проведении торгово-промышленными палатами маркетинговых исследований рынков для определения перспективных направлений сотрудничества. Причем заказчиком таких исследований должно выступать государство, понимая важность и высокозатратность для бизнеса данной работы. «Все представители делегации в высшей степени удовлетворены программой проведенных встреч и переговоров, высоко оценивая роль ЮУТПП в укреплении двусторонних связей, – подытожил первый вице-президент палаты Игорь Аристов. –Окончательные итоги бизнес-контактов будут подведены позже».

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/podvedeny-predvaritelnye-itogi-vizita-delegacii-chelyabinskoy-oblasti-v-belarus-42280