Фестивали Уральские пельмени и Бушуевский вошли в топ-200 лучших событий России

В этом году на соискание статуса Национальное событие года было подано 1600 заявок из 74 регионов России, конкурс составил 8 проектов на место. Статуса «Национальное событие 2018» удостоены фольклорно-гастрономический фестиваль «Уральские пельмени на Николу зимнего» и Бушуевский фестиваль, который проходит в Златоусте летом. Полный список Национальных событий 2018 размещен в отдельном разделе портала: http://eventsinrussia.com/topevents События получат активную информационную поддержку в рамках проекта Национальный календарь событий EventsInRussia.com. Анонсы Национальных событий не только публикуются на официальном портале eventsinrussia.com и социальных сетях, но и распространяются по участникам рынка: туристско-информационные центры, турфирмы, отели, а также национальные туристские офисы Visit Russia за рубежом. Отметим, что уже в эту субботу в центральном парке им. Ю.А. Гагарина состоится фестиваль «Уральские пельмени на Николу зимнего». Праздничная программа начнётся в парке с 11 часов утра. Детей и взрослых будут развлекать аниматоры на многих анимационных площадках, на сцене пройдет большой фольклорный концерт, а кульминацией всего мероприятия станет выбор самых вкусных пельменей. Посетители оценят продукцию разных производителей и проголосуют за понравившиеся. Итогом конкурса «Народный пельмень» станет вручение почётного Знака качества.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/festivali-uralskie-pelmeni-i-bushuevskiy-voshli-v-top-200-luchshih-sobytiy-rossii-42279