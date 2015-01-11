Внимание! Розыск!

Управлением МВД России по ЗАТО г. Озерск разыскивается гр. Масалткина Любовь Федоровна, 05.11.1954 года рождения, с 2000 года утратившая родственные связи.

Просим лиц, обладающих какой-либо информацией о местонахождении Масалткиной Л.Ф., сообщить в Управление МВД России по ЗАТО г. Озерск по телефонам: 2-54-71, 2-50-85 или 02, код города 35130.

Пресс-служба УМВД