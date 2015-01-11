«Все, что Вы хотели спросить у Главы…», или 19 декабря у нас в гостях Е.Ю. Щербаков

19 декабря в студии сайта Озёрск.ру и канала УКС-ТВ - глава Озёрского городского округа.

По традиции интервью будет основано на вопросах, поступивших от читателей и зрителей. Времени осталось не много, но все же просим Вас, оставить для Евгения Юрьевича хотя бы по одному самому важному для Вас вопросу, пожеланию или рассказать о своей проблеме.

Все вопросы (даже если они не попадут в финальную версию интервью) будут переданы Главе города лично в руки.

Ждем ваших вопросов в комментариях на сайте, по электронной почте [email protected] или по телефону 7-06-72.

Интервью состоится 19 декабря и будет доступно к просмотру на сайте и канале в записи с 21 декабря.