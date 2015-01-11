Евгений Щербаков: «Безопасности детей – повышенное внимание»

В понедельник на аппаратном совещании глава округа Евгений Щербаков дал поручения по организации работы коммунальных служб в праздничные дни и обеспечению безопасности детей в каникулярное время.

В первую очередь глава округа дал поручение начальнику управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Наталье Левиной:

– Необходимо разослать телефонограммы всем управляющим организациям, чтобы в праздничные дни бригады быстрого реагирования были готовы оперативно откликнуться на обращение жителей и устранить возникшие коммунальные проблемы.

Далее Евгений Щербаков обратился к руководителям управления капитального строительства и благоустройства администрации, муниципального предприятия «Управление автомобильного транспорта» с поручением проработать вопрос о том, чтобы в праздничные дни транспортное обслуживание жителей округа не только силами МП «УАТ», но также коммерческими организациями осуществлялось на должном уровне. График движения автобусов и маршрутных такси будет дополнительно опубликован в прессе.

– Основная нагрузка по организации массовых досуговых мероприятий лежит на управлении культуры и управлении по физической культуре и спорту администрации, – отметил глава округа, – поэтому необходимо заранее через СМИ проинформировать озерчан о концертных, развлекательных и спортивных мероприятиях, которые они смогут посетить в выходные дни.

В ходе совещания Евгений Щербаков сделал акцент на обеспечении безопасности во время междугородних поездок озерских детей:

– В целом по стране статистика по ДТП, в которых пострадавшими являются дети, неутешительная, поэтому данному направлению работы в управлении образования должно быть уделено повышенное внимание. Все перевозки должны осуществляться только специализированным транспортом, информация о поездках обязательно должна быть согласована с ГИБДД и своевременно направлена в диспетчерскую службу администрации.

– В настоящее время ведётся учёт всех междугородних перевозок детских групп, – пояснила заместитель начальника управления образования администрации Оксана Втехина. – Проводится согласование заявок не только со всеми службами, но также и на уровне управления образования. В учреждениях образования имеется необходимая информация о транспортных компаниях, у которых есть право на осуществление данных перевозок. Кроме того, дополнительная информация о соблюдении требований законодательства по организации перевозок детей разослана во все учреждения. В ближайшее время будет подготовлен приказ об усилении мер безопасности в дни проведения новогодних каникул.

– Я прошу уделить этому вопросу особое внимание, – подчеркнул Евгений Щербаков. – Заказывать только специализированный транспорт, следить за температурным режимом, при наступлении сильных морозов, и просьба – взять эту ситуацию под личный контроль.

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