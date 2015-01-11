Проект создан для тех, кто хочет много успеть

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ВИЧ в Озёрске

Университет третьего возраста

Благоустройство двора по Свердлова, 3.

А.Жмайло о субсидиях для предпринимателей

58 мегатон

Озерск. Осень

Интервью с Анной Крившиной

Об уплате имущественного налога

О новом театральном сезоне

Интервью с И.М.Сбитневым и С.Воденко

Старт программы по благоустройству

Интервью о нормативах потребления воды

Интервью со Станиславом Воденко

Интервью с главой Кыштыма

День Рождения Озёрска и ПО "Маяк" - 2017

Интервью с И.М.Сбитневым о дорогах Озёрска, май 2017

ХК "Гранит" - Лучшие моменты сезона 2016-2017 годов

Интервью с Артуром Гавриловым

Интервью с директором театра

Парад Победы в Озёрске 9 мая 2017 года

Председатель Совета ветеранов о Дне Победы

О работе Службы по делам молодежи

О реализации проекта Минстроя РФ «Формирование комфортной городской среды»

УралГУФК и Гранит 3 апреля 2017

Финал Кубка области по хоккею (Гранит Звезда) 19-03-2017

Разговор о судьбе ЮУрГУ

Союз садоводов Озёрска

Интервью с А.А.Кузнеченковым 23.03.2017

Интервью с Н.Г.Сальниковой 9.03.2017

Мартовский кот

Интервью с Т.Лященко 27.02.17

Интервью с А.М.Жмайло 22.02.17

Хоккей с шайбой ХК "Гранит" VS ХК "Трёхгорный" 11.02.17

Актуальный комментарий А. Гаврилова 13.02

Актуальный комментарий В. Чудова 13.02

Интервью с Надеждой Братцевой

Интервью с Лилией Солодовниковой

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ Озерск 2017

Хоккей с шайбой ХК "Трёхгорный" и ХК "Гранит" (07.01.17)

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО в Озёрске 2017

Встречаем 2017!

Кыштым как центр туризма

Интервью Деда Мороза

Пресс конференция 19 декабря 2

Пресс конференция 19 декабря 1

Интервью с Ю.В.Куликовой

Интервью с В.А.Вельке

Хоккей с шайбой Таганай - Гранит 17.12.16

Интервью с А.В.Печёнкиным

Интервью с В.Р.Каримовым

Интервью с А.Д.Лучниковым

Интервью с Луизой Белой

Актуальный комментарий И.Сбитнева 21.11

Онлайн с М.И.Похлебаевым 18.11

Актуальный комментарий И.Масягиной и М.Истоминой 14.11

Онлайн с Г.Н.Мокробородовым 10.11

Актуальный комментарий Л.В.Горбуновой 02.11

Посёлок Новогорный с высоты

2 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

1 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 24.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 20.10

Актуальный комментарий И.В. Егоровой 20.10

Творческая встреча с Владимиром Царьковым

Онлайн-интервью с Ириной Курьяновой

Пресс-конференция в театре кукол "Золотой петушок" 02.10

Онлайн-интервью с О.В.Хакимовой

Горнолыжный комплекс "Егоза"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 03.10

Пресс-конференция в театре "Наш дом"

Актуальный комментарий И. Сбитнева 26.09

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Актуальный комментарий Е. Щербакова 12.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 05.09

Актуальный комментарий О.Костикова 05.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 29.08

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А А Кузнеченков на Последнем звонке в шк 38

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А.Шенберг "Сон о войне"

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Актуальный комментарий. 20.03.2016

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| Новости » Общественная жизнь

Проект создан для тех, кто хочет много успеть

Праздник, посвященный окончанию первого семестра в «Университете третьего возраста», прошел в ДК «Строитель» на душевной волне и подтвердил целесообразность внедрения новой формы работы с пожилыми людьми.

Слушателями «Университета» в сентябре этого года стали 246 студентов в возрасте от 55 до 82 лет, в торжественной обстановке 15 декабря они получили свидетельства об его окончании. Все три месяца шло обучение на шести факультетах, которые можно было выбрать по желанию. Занятия были организованы в форме лекций, бесед, тренингов, практикумов и самостоятельных работ. Организаторы отмечают, что пенсионеры с большим интересом отнеслись к предложению бесплатно получить определенные знания, умения и навыки и в полной мере использовали возможность расширить круг общения и интересов.

Открывая «выпускной вечер» председатель Совета ветеранов Озерского городского округа Иван Гашев поздравил слушателей с достигнутым результатом: «Вы смогли обрести уверенность в своих силах и способность быстрее адаптироваться к условиям современной жизни». А также поблагодарил Культурно-досуговый центр за плодотворное сотрудничество.

- Благодаря нашим совместным усилиям с Советом ветеранов, в октябре прошлого года на базе ДК «Строитель» был создан Центр общественных инициатив «Созидание». В его рамках появились новые творческие проекты, в том числе нацеленные на организацию досуга ветеранов и их семей, которые реализуются с большим успехом. «Университета третьего возраста» - один из них, он позволяет общаться, обмениваться мнениями, обсуждать актуальные вопросы, реализовывать себя. Если у вас есть желание сделать свою жизнь насыщенной, яркой и интересной независимо от возраста, приходите к нам в «Университет» на обучение во втором семестре с 15 января 2018 года, - обратилась к собравшимся в зале дворца культуры заведующая структурным подразделением МБУ «КДЦ» и руководитель Центра общественных инициатив Наталья Меркулова.

В ходе мероприятия каждый факультет представлял свою презентацию и показал театрализованную программу по своей теме.

Состоялось вручение благодарственных писем деканам факультетов «Университета третьего возраста»: «Гармония золотого возраста» - Пироженко Тамара Александровна; «Здоровый образ жизни» - Першина Джамиля Нуриддиновна; «Информационные технологии» - Валуева Ольга Алексеевна; «Декоративно-прикладное творчество» - Назарова Альбина Николаевна; «Садоводство, огородничество, дизайн садового участка» - Юминова Ольга Валентиновна; «Арт-студия» - Журавлева Марина Александровна.

Далее были вручены Благодарственные письма за поддержку «Университета» директору ОТИ НИЯУ МИФИ Иванову И.А., его заместителю Нуржановой И.А., волонтерам – студентам, которые обучали ветеранов на факультете «Информационных технологий», директору библиотеки Ординой Ж.Е. и её работникам, предпринимателю Елене Шутовой.

- Мы понимаем, что время ставит новые задачи и выполнять их необходимо, используя актуальные технологии культурно-досуговой деятельности. Для нас это новая форма работы с людьми старшего поколения и, конечно, было определенной волнение, но все задуманное получилось, - подвела первые итоги Наталья Меркулова.

Закончилась программа песней «Дружба» в исполнении вокального ансамбля «С песней по жизни» и всего зала.

http://www.ozerskadm.ru

Фото Владимира Беляева

Проект создан для тех, кто хочет много успеть

Проект создан для тех, кто хочет много успеть

Проект создан для тех, кто хочет много успеть

Проект создан для тех, кто хочет много успеть

Проект создан для тех, кто хочет много успеть

Проект создан для тех, кто хочет много успеть

Проект создан для тех, кто хочет много успеть

Проект создан для тех, кто хочет много успеть

Проект создан для тех, кто хочет много успеть

Проект создан для тех, кто хочет много успеть

Проект создан для тех, кто хочет много успеть

Проект создан для тех, кто хочет много успеть

Проект создан для тех, кто хочет много успеть

Проект создан для тех, кто хочет много успеть

Проект создан для тех, кто хочет много успеть

Проект создан для тех, кто хочет много успеть

Проект создан для тех, кто хочет много успеть

Проект создан для тех, кто хочет много успеть

Ключевые теги: Университет «третьего возраста».

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