Проект создан для тех, кто хочет много успеть

Праздник, посвященный окончанию первого семестра в «Университете третьего возраста», прошел в ДК «Строитель» на душевной волне и подтвердил целесообразность внедрения новой формы работы с пожилыми людьми.

Слушателями «Университета» в сентябре этого года стали 246 студентов в возрасте от 55 до 82 лет, в торжественной обстановке 15 декабря они получили свидетельства об его окончании. Все три месяца шло обучение на шести факультетах, которые можно было выбрать по желанию. Занятия были организованы в форме лекций, бесед, тренингов, практикумов и самостоятельных работ. Организаторы отмечают, что пенсионеры с большим интересом отнеслись к предложению бесплатно получить определенные знания, умения и навыки и в полной мере использовали возможность расширить круг общения и интересов.

Открывая «выпускной вечер» председатель Совета ветеранов Озерского городского округа Иван Гашев поздравил слушателей с достигнутым результатом: «Вы смогли обрести уверенность в своих силах и способность быстрее адаптироваться к условиям современной жизни». А также поблагодарил Культурно-досуговый центр за плодотворное сотрудничество.

- Благодаря нашим совместным усилиям с Советом ветеранов, в октябре прошлого года на базе ДК «Строитель» был создан Центр общественных инициатив «Созидание». В его рамках появились новые творческие проекты, в том числе нацеленные на организацию досуга ветеранов и их семей, которые реализуются с большим успехом. «Университета третьего возраста» - один из них, он позволяет общаться, обмениваться мнениями, обсуждать актуальные вопросы, реализовывать себя. Если у вас есть желание сделать свою жизнь насыщенной, яркой и интересной независимо от возраста, приходите к нам в «Университет» на обучение во втором семестре с 15 января 2018 года, - обратилась к собравшимся в зале дворца культуры заведующая структурным подразделением МБУ «КДЦ» и руководитель Центра общественных инициатив Наталья Меркулова.

В ходе мероприятия каждый факультет представлял свою презентацию и показал театрализованную программу по своей теме.

Состоялось вручение благодарственных писем деканам факультетов «Университета третьего возраста»: «Гармония золотого возраста» - Пироженко Тамара Александровна; «Здоровый образ жизни» - Першина Джамиля Нуриддиновна; «Информационные технологии» - Валуева Ольга Алексеевна; «Декоративно-прикладное творчество» - Назарова Альбина Николаевна; «Садоводство, огородничество, дизайн садового участка» - Юминова Ольга Валентиновна; «Арт-студия» - Журавлева Марина Александровна.

Далее были вручены Благодарственные письма за поддержку «Университета» директору ОТИ НИЯУ МИФИ Иванову И.А., его заместителю Нуржановой И.А., волонтерам – студентам, которые обучали ветеранов на факультете «Информационных технологий», директору библиотеки Ординой Ж.Е. и её работникам, предпринимателю Елене Шутовой.

- Мы понимаем, что время ставит новые задачи и выполнять их необходимо, используя актуальные технологии культурно-досуговой деятельности. Для нас это новая форма работы с людьми старшего поколения и, конечно, было определенной волнение, но все задуманное получилось, - подвела первые итоги Наталья Меркулова.

Закончилась программа песней «Дружба» в исполнении вокального ансамбля «С песней по жизни» и всего зала.

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Фото Владимира Беляева