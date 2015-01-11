Озерская полиция в новогодние праздники будет работать в усиленном режиме

В целях обеспечения охраны общественного порядка и общественной безопасности во время новогодних и рождественских праздников озерская полиция с 20 декабря и до конца новогодних каникул будет работать в усиленном режиме.

Сотрудники полиции наибольшее внимание будет уделять охране общественного порядка в местах массового пребывания граждан, образовательных и детских дошкольных учреждениях, культурных и других объектах. Перед праздничными мероприятиями объекты проведения массовых мероприятий будут проверены на антитеррористическую защищенность.

Уважаемые граждане, напоминаем, что распитие спиртных напитков, в том числе пива, а также появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения являются административными правонарушениями, за которые влечет ответственность в виде штрафа от пятисот до одной тысячи пятисот рублей либо административный арест до 15 суток.

Продажа алкогольной продукции несовершеннолетним частью 2.1 статьи 14.16 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях влечет наложение административного штрафа в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

В случае обнаружения бесхозных подозрительных предметов просьба сообщать в полицию по телефону 02, с помощью мобильной связи – 102.

Заместитель начальника полиции

по охране общественного порядка

Андрей Печенкин