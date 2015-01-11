В Еманжелинском районе пройдет открытие кинозала «Победа»

В 2017 году в учреждении прошел грандиозный капитальный ремонт здания в рамках партийного проекта «Местный дом культуры», а также была установлена современная 3D-киноаппаратура, приобрести которую стало возможно благодаря 5-милллионному гранту ГОСФОНДА РФ, выигранному в 2016 году. Общая сумма финансирования - более 16 млн рублей (11 млн – средства местного бюджета, 5 млн – федеральный бюджет (Фонд кино). В рамках реконструкции в здании отремонтирована операторская, зрительный зал, полностью заменена кровля и пол, появилось новое ковровое покрытие, установлены современные мягкие кресла, обновлено потолочное покрытие, стены. Ремонт фасада запланирован на 2018 год. Дом кино носит имя заслуженного артиста РФ, уроженца г.Еманжелинска Николая Мерзликина. Кинотеатр расположен в городе Еманжелинске и очень востребован жителями, особенно детским населением. Здесь проходят различные праздничные мероприятия с показом мультфильмов и детских художественных фильмов. Кроме этого проводятся мероприятия нравственно – патриотического характера с привлечением ветеранов Великой Отечественной войны, воинов – интернационалистов, с демонстрацией фильмов военной тематики. Специальные показы проводятся для пенсионеров, людей с ограниченными возможностями, детей – инвалидов. Мероприятие пройдет в городе Еманжелинске в Доме кино имени Николая Мерзликина по адресу ул. Чкалова 2А. Начало в 12:00.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/v-emanzhelinskom-rayone-proydet-otkrytie-kinozala-pobeda-42348