Сотрудники полиции в преддверии новогодних праздников проводят специализированные мероприятия

Операция под названием «Пиротехника» направлено на выявление лиц, занимающихся незаконным производством, хранением, перевозкой и реализацией пиротехнических изделий и принятия мер по пресечению фактов реализации некачественной, контрафактной, контрабандной продукции, с истекшим сроком годности.

Уважаемые граждане, обращаем Ваше внимание!

В соответствии с требованиями пожарной безопасности при распространении и использовании пиротехнических изделий I-III класса по степени потенциальной опасности (бенгальские огни, хлопушки, петарды, наземные фейерверки, пиротехнические ракеты, салютные батареи), утвержденных постановлением правительства Российской Федерации от 22.12.2009 № 1052, розничная торговля пиротехническими изделиями осуществляется юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в отношении которых сведения об этом виде экономической деятельности содержатся в Едином государственном реестре юридических лиц и Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей.

Пиротехнические изделия подлежат обязательному подтверждению их соответствия установленным требованиям в форме декларирования соответствия или сертификации.

Реализацию пиротехнических изделий разрешается производить только в магазинах, отделах (секциях), павильонах и киосках, обеспечивающих сохранность продукции, исключающих попадание на нее прямых солнечных лучей и атмосферных осадков.

То есть, категорически запрещается реализация пиротехнических изделий на улице. При выявлении таких фактов, физические лица, занимающиеся незаконной продажей пиротехнических изделий подлежат административной ответственности, предусмотренной ст. 14.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)». Индивидуальные предприниматели и юридические лица подлежат административной ответственности, предусмотренной ст. 14.2 КоАП РФ «Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена».

Кроме того, в соответствие требованиями пожарной безопасности реализация пиротехнических изделий запрещается лицам, не достигшим 16-летнего возраста (если производителем не установлено другое возрастное ограничение), в данном случае правонарушитель также подлежит административной ответственности по ст. 14.2 КоАП РФ.

Помимо операции «Пиротехника» сотрудники полиции проводят мероприятия по предупреждению, выявлению и пресечению преступлений и административных правонарушений в сфере незаконной рубке, повреждений и продажи деревьев хвойных пород.

В период подготовки к новогодним праздникам проходит заготовка и продажа деревьев хвойных пород. Как правило, продажа хвойных деревьев осуществляется в местах с массовым пребыванием граждан и рядом с торговыми объектами на улице.

Продавцы, реализующие деревья хвойных пород обязаны иметь разрешение администрации Озерского городского округа на торговлю в месте расположения данной торговой точки, а также договор с лесхозом, акт приема-передачи товара, товарно-транспортные накладные, где указано точное количество деревьев.

Отсутствие разрешения администрации на осуществление торговли в указанном месте влечет административную ответственность, предусмотренную ч. 6 ст. 3 «Нарушение правил благоустройства муниципальных образований, утвержденных муниципальными нормативными правовыми актами» Закона Челябинской области № 584-ЗО от 27.05.2010. Материалы о выявленном таком правонарушении направляются в администрацию для составления административного протокола.

В случае отсутствия документов на реализуемый товар ходе проверки сотрудники полиции будут принимать меры по установлению законности владения продавцом данным товаром. При выявлении наличия признаков состава преступления либо правонарушения, будут приниматься соответствующие решения по ст. 14.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)» либо по ст. 260 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Незаконная рубка лесных насаждений».

Лицо, совершившее самовольную незаконную вырубку хвойных деревьев подлежит административной ответственности по ст. 8.28 КоАП РФ «Незаконная рубка, повреждение лесных насаждений или самовольное выкапывание в лесах деревьев, кустарников, лиан», либо уголовной ответственности предусмотренной ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений» в зависимости от размера причиненного ущерба.

Уважаемые граждане, если вы обладаете информацией о фактах нарушения Правил хранения, реализации и использования пиротехнических изделий, о фактах незаконной порубки, перевозки и реализации деревьев хвойных пород, просим сообщить в Управление МВД России по ЗАТО г. Озерск по телефону горячей линии (35130) 2-50-85 или 02.

Заместитель начальника полиции

по охране общественного порядка

А.В. Печенкин