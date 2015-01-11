Новогодний блиц-турнир по шахматам

Уважаемые любители шахмат!
24 декабря (воскресенье) 2017 года в шахматном клубе (пр.К.Маркса д.2, т.7-97-68) пройдет Новогодний турнир по шахматам (блиц).
Контроль времени каждому участнику – 7 минут до конца партии.
Регистрация участников с 11-00 до 11-20. Первый тур – 11-30.
Призеров ждут денежные призы!
Шахматная Федерация Озёрского ГО
Ключевые теги: шахматы.
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