Новогодний блиц-турнир по шахматам

Уважаемые любители шахмат! 24 декабря (воскресенье) 2017 года в шахматном клубе (пр.К.Маркса д.2, т.7-97-68) пройдет Новогодний турнир по шахматам (блиц). Контроль времени каждому участнику – 7 минут до конца партии. Регистрация участников с 11-00 до 11-20. Первый тур – 11-30. Призеров ждут денежные призы! Шахматная Федерация Озёрского ГО

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