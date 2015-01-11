Оперативная обстановка на 22 декабря 2017 года

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа

1. Сегодня пятница 22 декабря 2017 года

2. В 6 часов утра:

• температура воздуха в городе была -5 град. С

• атмосферное давление 749 мм. рт. столба

• относительная влажность воздуха 86 %

• ветер западный 1 м/с

3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.

4. По сообщению отдела ГИБДД за прошедшие сутки в городе произошло 1 ДТП

без пострадавших.

5. Плановые отключения в жилых домах производятся:

Вид отключения Адреса Время отключения

1. В сетях холодного водоснабжения Матросова 35 С 8.30 до оконч.

Дзержинского 50 п-1,2, Набережная 21 п-5, Победы 9,28,

Строитель.56, К.Маркса 6 п-2, К.Маркса 22 п-7, Герцена 8

С 9 до 12 часов

Дзержинского 59 п-5,6,7, Дзержинского 35 п-14,15,16 С 9 часов до ок.

2. В сетях электро-снабжения

3. В сетях горячего водоснабжения и отопления Матросова 35 С 8.30 до оконч.

Дзержинского 50 п-1,2, Набережная 21 п-5, Победы 28,50,

Строительная 56, Иртяшская 15 п-1, Монтажников 50а,

Ленина 60, Блюхера 1, Герцена 8

С 9 до 12 часов

Дзержинского 59 п-5,6,7, Дзерж.35 п-1,2,14,15,16,18,19,20,

Матросова 4а, Матросова 34 п-5,6

С 9 часов до ок.

Менделеева 7, Ленина 80, Свердлова 36 С 9 до 15 часов

Гайдара 28 С 10 до 13 часов

Вниманию родителей и школьников!

В связи с низкими температурами воздуха в единую дежурно-диспетчерскую службу Озерского городского округа поступает большое количество звонков с вопросом об отмене занятий в учреждениях образования из-за морозов.

Решение об отмене занятий принимает начальник Управления образования администрации Озерского городского округа. Во избежание пропуска информации о ЧС, важных звонков об угрозе жизни и здоровью граждан, убедительная просьба к озерчанам адресовать вопросы об отмене занятий учащихся непосредственно в образовательные учреждения (дежурному на вахте). Кроме того, информация об отмене занятий будет оперативно размещена на сайте Управления образования – www.gorono-ozersk.ru.

В случае отмены занятий работники ЕДДС информируют об этом население по проводному радио в 6.30, 6.55, 7.30, 7.55 и размещают информацию на официальном сайте органов местного самоуправления – http://ozerskadm.ru/about/info/oper_env/.

Запомните! Телефон 112 не является телефоном справочной службы или номером, по которому принимаются жалобы или обращения граждан!

2.2. Гидрологическая обстановка: в норме. 2.3. Лесопожарная обстановка: в норме.

2.4. Обстановка на объектах ЖКХ: в норме. Объекты ЖКХ работают в штатном режиме.

2.5. Биолого-социальные ЧС: в норме.

2.5.1. Фитосанитарная обстановка: в норме. 2.5.2. Эпидемиологическая обстановка: в норме.

2.6. Геомагнитная обстановка: геомагнитное поле спокойное.

2.7. Состояние озонового слоя: 375-400 DU (в норме).

2.8. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме.

2.9. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН))

№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час

1 г. Касли, ПЧ 60 0,11

2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,12

3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,09

4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,11

5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,10

6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,10

Согласно санитарным правилам и нормативам СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:

- для населения - 0,57 мк Зв/ч.

2.10. Обстановка на водных объектах:

Происшествия на водных объектах: за прошедшие сутки на водных объектах округа происшествий не произошло, погибших нет.

С начала года на водоемах области погибло 58 человек. За аналогичный период 2016 года на водоемах области погибло 84 человека.

2.11. Чрезвычайные ситуации на контроле: нет.

III. Прогноз возможных ЧС на 22.12.2017 г.

3.1. Опасные явления: не прогнозируются.

3.2. Комплекс неблагоприятных явлений: не прогнозируется.

3.3. Природные ЧС: не прогнозируются.

Метеорологическая обстановка:

Погоду в Челябинской области будет определять атмосферный фронт высокого давления.

Челябинская область. Переменная облачность, местами небольшой снег, ночью и утром в отдельных районах туманы, слабая изморозь. Ветер западный, юго-западный 2-7 м/с, отдельные порывы до 12 м/с. Температура воздуха ночью минус 14-19º, в южных районах минус 19-24º, в западных минус 9-14º, днем минус 2-7º, на юге минус 10-15º.

3.4.1 Прогноз гидрологической обстановки: на реках Челябинской области достижение

неблагоприятных опасных уровней не прогнозируется.

3.4.2 Лесопожарная обстановка: В соответствии с прогнозируемыми классами пожарной опасности и сложившейся обстановкой (Р=0,1) возникновение очагов природных пожаров на территории Озерского городского округа не прогнозируется.

3.5. Техногенные ЧС:

3.5.1 ДТП: Существует вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий на территории области. Основные причины: снижение видимости при туманах, выход из строя узлов и агрегатов автомобилей при низких температурах, а также нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения и скоростного режима.

3.5.2 ЖКХ: Существует вероятность возникновения аварий, происшествий на системах ЖКХ (системе водоснабжения, на тепловых сетях, сетях газоснабжения и электроснабжения) (Р=0,3). Основные причины: высокий износ коммунальных сетей, порывы трубопроводов при перепадах температуры теплоносителя, нарушение электроснабжения вследствие массового включения мощных обогревательных электроприборов.

3.5.3 Бытовые пожары: Сохраняется вероятность возникновения бытовых пожаров на территории области (Р=0,5). (Основной источник – неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, нарушение правил устройства и эксплуатации печей).

3.6. Биолого-социальные ЧС: 3.6.1 Опасные инфекционные заболевания животных: Сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки). 3.6.2 Опасные инфекционные заболевания людей: В связи с неустойчивыми погодными явлениями, низкой температурой воздуха ожидается рост заболеваемости острыми респираторно-вирусными инфекциями без превышения эпидемиологического порога.

3.7. Обстановка на водных объектах: существует вероятность гибели людей на водных объектах (Р=0,3) в связи с несоблюдением правил безопасности на воде.

3.8. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 180_ обращений граждан.

http://www.ozerskadm.ru