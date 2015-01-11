На Южном Урале прошел фестиваль «Медиапоколение»

«Вот уже 4 год подряд, накануне новогодних праздников, юнкоры Челябинской области собираются, чтобы продемонстрировать свои знания и навыки в сфере журналистики. В этом году фестиваль был направлен на создание условий для включения школьной прессы в информационное поле детских и юношеских СМИ Челябинской области», – отметила директор областного центра дополнительного образования детей Ирина Скалунова. Юных журналистов ждала не только насыщенная программа, но и возможность побороться за звание лучших. В командном зачете команды представили свою редакцию (телестудию) на выставке «Молодежное медиапространство Челябинской области», а шеф-редакторы подробно рассказали о деятельности своих организаций. В рамках личных испытаний юнкоры показали телесюжеты, созданные за время фестиваля на тему «Время действовать!». Автором лучшей статьи была признана Полина Костерина из редакции газеты «Шаги» (Гимназия № 19 г. Миасс). Лучший фоторепортаж сняла Алена Мошкина из редакции «Созвездие» (школа № 18 г. Миасс). Екатерина Крамцова из телестудии «Парадокс» (ДЮЦ г. Аши) сняла лучший телесюжет по мнению экспертного совета. Образовательную программу мероприятия составили 4 площадки: «Основы журналистики», «Фотографии», «Телевидение», «Медиапространство». Для участников мастер-классы провели партнеры фестиваля: главный редактор журнала «Особый формат» Алена Сахарова, корреспондент телеканала ОТВ Артур Ишпулатов, специалист пресс-службы новостного портала «Молодежь Южного Урала» Надежда Балаева, специалист агентства SMMashing Media Елена Шумакова, автор фотопроекта «Мы живем на этой земле» Маргарита Хайрулина, SMM-специалист Наталья Павлова, главный редактор 31 канала Анна Медведева и PR-директор компании «Интерсвязь» Алена Аксеновских. Запоминающимся событием стала встреча с ведущим актером театра «Манекен» (г. Челябинск), актером независимого театра «Liquid Theatre» (г. Москва), художественным руководителем и режиссером «Новой Студии актерского мастерства Алексея Тетюева» Алексеем Тетюевым. На закрытии состоялся премьерный показ видеоролика «Время для близких», который подготовила телестудия «ШТВ-7» города Копейска эксклюзивно для фестиваля «Медиа-поколение». Они стали победителями и были признаны лучшей телестудией. Лучшим интернет-изданием стало объединение Sensation гимназии № 100 Челябинска. Лучшим печатным изданием стала редакция «Стрекоза» ДДК «Ровесник» Челябинска.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/na-yuzhnom-urale-proshel-festival-mediapokolenie-42400