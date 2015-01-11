В Челябинской области принят бюджет на 2018-2020 годы

После того, как проект областного бюджета на 2018-2020 годы был принят в первом чтении 30 ноября, губернатором области внесены поправки, которые связаны с дополнительным распределением федеральных средств на предстоящий период. На 2018 год объем федеральных ресурсов вырос на 1,9 млрд рублей. В частности, на 1 млрд 234,8 млн рублей увеличена поддержка ссельхозтоваропроизводителей, на 184,3 млн рублей – сумма, выделенная для ежемесячных выплат многодетным семьям в соответствии с новыми инициативами президента страны, на 160 млн рублей – средства на программу развития здравоохранения. Также пересмотрены расходы, осуществляемые за счет собственных средств региона, в результате чего в 2018 году по сравнению с первым чтением увеличено финансирование программ переселения граждан из аварийного жилья - на 1 млрд рублей, строительства газопроводов - на 500 млн рублей, «Чистая вода» - на 400 млн рублей и расходы на другие актуальные потребности региона. Исполняющий обязанности губернатора Евгений Редин от имени главы региона и областного правительства выразил признательность депутатам за принципиальную позицию и конструктивную работу по подготовке бюджета. «Принятие бюджета позволит в спокойном режиме войти в новый финансовый год», - сказа он. Министр финансов области Андрей Пшеницын также поблагодарил депутатов за плодотворное взаимодействие и глубокую предварительную проработку многих вопросов, что, по его словам, приносит хорошие плоды в виде отсутствия разногласий в период окончательного утверждения бюджетных документов на заседаниях парламента. Параметры регионального бюджета на 2018 год составляют: доходы – 141 млрд 28,4 млн рублей, расходы – 152 млрд 952,9 млн рублей, дефицит – 11 млрд 924,5 млн рублей.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/v-chelyabinskoy-oblasti-prinyat-byudzhet-na-2018-2020-gody-42393