» Незаконный шлагбаум вскоре демонтируют

Мы уже неоднократно писали о шлагбауме, который в народе называют не иначе, как «злополучный»: мешает свободно прогуливаться вдоль улицы Дзержинского, затрудняет проезд детских колясок.

И вот, не так давно прокуратура ЗАТО г. Озерск провела проверку, в ходе которой установила, что на период производства работ по строительству торгово-досугового комплекса по ул. Дзержинского проход пешеходов по тротуару вдоль улицы был закрыт путем установки шлагбаума. С 2009 года и по настоящее время строительство торгово-досугового комплекса остановлено, ограждение стройплощадки демонтировано. Однако шлагбаум, установленный без получения в установленном порядке разрешения на право производства земляных работ и оформления землепользования в месте общего пользования в пределах дороги ул. Дзержинского так и не был демонтирован. Главе Озерского городского округа и начальнику Управления капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа прокурором внесены представления с требованиями устранить нарушения законодательства в сфере дорожной деятельности и безопасности дорожного движения.

Мы попросили прокомментировать ход будущих работ первого заместителя главы ОГО по жилищно-коммунальным вопросам Ивана Сбитнева. По его словам, шлагбаум в самом скором времени демонтируют, так как по ГОСТу, ограждения у наземных пешеходных переходов со светофорным регулированием с двух сторон дороги должны быть установлены на протяжении не менее 50 м в каждую сторону от него. Въезд на территорию рынка будет осуществляться через прилегающую к нему автомобильную стоянку. Все работы запланированы на начало следующего года.

Александра Лебедева