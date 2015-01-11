Лёд на пруду безопасен для катания

Уважаемые озерчане!

Муниципальное учреждение «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» информирует:

Основным условием безопасного пребывания человека на льду является соответствие толщины льда прилагаемой нагрузке:

· безопасная толщина льда для одного человека не менее 7 см;

· безопасная толщина льда для совершения пешей переправы 15 см и более;

· безопасная толщина льда для сооружения катка 25 см и более;

· безопасная толщина льда для проезда автомобилей не менее 30 см.

21 декабря 2017 г спасателями Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба», представителями Управления по делам ГО и ЧС и ПКиО были произведены замеры толщины льда на пруду в районе дома № 1 по проспекту Карла Маркса (где строятся горки для катания детей).

Толщина льда на расстоянии:

· 1 м от берега составляет – 37 см;

· 10 м от берега (в направлении скатывания) – 38 см.

Елена Коробова, инструктор ГО