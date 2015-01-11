Новое в законодательстве о правах инвалидов

Постановлением Правительства РФ от 18.11.2017 № 1398 внесены изменения в некоторые акты Правительства России и в Положение о федеральном государственном надзоре за соблюдением трудового законодательства, касающиеся прав инвалидов.

Так, согласно изменениям, услуги по переводу русского жестового языка (сурдопереводу, тифлосурдопереводу) будут предоставляться инвалиду за счет средств федерального бюджета в 12-месячном периоде, который исчисляется с даты подачи заявления.

Заявление о предоставлении услуг по переводу русского жестового языка подается инвалидом либо лицом, представляющим его интересы, в территориальный орган Фонда социального страхования Российской Федерации или в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации по месту жительства инвалида.

При подаче заявления представляются документ, удостоверяющий личность инвалида (документ, удостоверяющий личность лица, представляющего интересы инвалида, а также документ, подтверждающий его полномочия), индивидуальная программа реабилитации инвалида.

Услуги по переводу русского жестового языка (сурдопереводу, тифлосурдопереводу) будут предоставляться инвалиду, в следующем количестве:

инвалидам с нарушениями функции слуха - до 40 часов сурдоперевода;

инвалидам с нарушениями функций одновременно слуха и зрения, которым в соответствии с классификациями и критериями, используемыми при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан, установлена высокая степень слабовидения в сочетании с полной или практической глухотой, - до 84 часов тифлосурдоперевода;

инвалидам с нарушениями функций одновременно слуха и зрения, которым в соответствии с классификациями и критериями, используемыми при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан, установлена полная (тотальная) или практическая слепоглухота или полная (тотальная) или практическая слепота в сочетании с тугоухостью III - IV степени, - до 240 часов тифлосурдоперевода.

Следует учесть, что отказ от предоставления услуг по переводу русского жестового языка, рекомендованный индивидуальной программой реабилитации или абилитации, не дает права на получение компенсации, а неиспользованные часы перевода русского жестового языка денежной выплатой не компенсируются.

Данные изменения вступают в силу с 1 января 2018 года.

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