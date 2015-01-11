Пазников Андрей победитель Блиц-турнира по шахматам!

27 декабря прошел Новогодний блиц-турнир по шахматам.

В соревновании, проходившем на территории городского шахматного клуба, принял участие 21 человек. В напряженной борьбе призерами стали:

I место - с результатом в 6,5 очков из 8 возможных Пазников Андрей,

II место - 6 очков Полянский Юрий,

III место – по дополнительным показателям с результатом 5,5 очков Юделевич Семен.

В минувшую среду прошло награждение спортсменов, успешно выступивших в соревнованиях в 2017 году, начиная от областных до первенств России и т.д., среди различных видов спорта. Лично вручал призы Глава Озерского ГО Щербаков Евгений Юрьевич.

Двое юных спортсменов Озерской шахматной школы стояли на сцене, получая ценные призы - это Пазников Андрей (2001г.) призер Первенства Челябинской области по быстрым шахматам среди юношей до 19 лет и Овчаренко Илья (2003г) призер VII шахматного фестиваля памяти В.С. Кибизова - этап кубка России среди юношей до 15 лет. Отметили и работу Озерской Федерации шахматам в лице председателя Совета Шахматной Федерации Салимова Станислава. Надеемся, в наступающем 2018 году Озерские шахматисты «поборются» уже за золотые медали!

Если призы в областных соревнованиях для Пазникова Андрея в новинку, то в местных соревнованиях уже «обычное» дело. И Новогодний блиц-турнир, он может занести себе в актив, очередное первое место, обогнав «сторожил» Озерских шахмат Полянского Юрия и Юделевича Семена. Отметим, и плотность результатов 1 место и пятое разделило 1 очко! Лишь по дополнительным показателям 3 стал Юделевич С., обойдя Смоловика А., Манижашвили И.

Набрал первые очки новичок местных соревнований Куливов Д., как выразился он сам «человек с улицы», набрав 3 очка, занял 19 место, с чем мы его и поздравляем! Конечно, стоит усилить игру во всех шахматных аспектах, и в следующем году уже «бороться» за более высокие позиции!

Выражаем благодарность МБУ «Арена» и Управлению ФК и С Озерского ГО за помощь в проведении соревнований.

Ближайшие соревнования пройдут 7 января 2018 года в 11.00 - Рождественский блиц-турнир, приглашаем всех желающих принять участие!

Шахматная Федерация Озерского ГО поздравляет всех с наступающим Новым годом, желает спортивных успехов, счастья и здоровья в новом году!!!

Шахматная Федерация Озёрского ГО