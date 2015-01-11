На стадионе «Труд» в Парке Культуры и Отдыха открылся каток. Фоторепортаж

В минувшую пятницу в Озёрске состоялось открытие большого катка на стадионе «Труд». Всех пришедших на праздник ждали развлечения в виде подарков от Деда Мороза и Снегурочки, большой хоровод и ростовые куклы. Среди катающихся можно было увидеть и главу ОГО Евгения Щербакова, и заместителя главы округа по социальным вопросам - Олега Ланге, председателя Собрания депутатов округа Олега Костикова, а также начальника Управления по физической культуре и спорту - Артура Гаврилова.

По словам Артура Гаврилова, более удачного места для катка трудно было представить: в последнее время Парк культуры и отдыха вновь стал популярным местом отдыха жителей города. Каждый день здесь кипит жизнь, как в старые добрые времена. Напомним, что на прежнем месте для катка – стадионе «Строитель», в данный момент идёт подготовка к возведению Ледовой арены «Высота». Между тем, для удобства горожан на весь период работы ледового покрытия автобус №5 теперь будет делать крюк и доезжать до берега озера Иртяш в сторону парка со среды по пятницу с 13-00 до 21-00, в выходные дни с 10-00 и до 21-00. Функционирует прокат коньков и лыж. Обслуживанием катка занимается МУ «Арена».

Александра Лебедева

Фоторепортаж Дениса Васильева