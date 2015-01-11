Южноуральские эксперты проанализировали привлекательность инвестпроектов в сфере туризма

Организатором мероприятия выступил комитет ЮУТПП по инвестиционной политике. Помимо членов комитета и экспертов ЮУТПП в заседании приняли участие представители общественных организаций в сфере туризма, руководители туристических компаний. Провел круглый стол председатель комитета ЮУТПП по инвестиционной политике, генеральный директор ООО «ПрофКапиталСервис» Сергей Колобов. Участники обсудили перспективные направления для инвестиций в развитие туристической индустрии Челябинской области. Среди них проекты по благоустройству туристической тропы национального парка Таганай, обновлению курортной зоны «Кисегач». Были также рассмотрены возможности выведения на международный уровень проводимого на Южном Урале фестиваля народных напитков, привлекшего в этом году около 6 тысяч участников, включая гостей из других регионов России. Эксперты отметили важность эффективного продвижения туристических продуктов региона. Одной из площадок для широкого продвижения региональных инвестпроектов в сфере туризма и поиска инвесторов готова стать Южно-Уральская торгово-промышленная палата. Среди основных сдерживающих факторов развития туристической индустрии Челябинской области были отмечены отсутствие должного внимания со стороны органов власти к вопросам сохранения и восстановления памятников культуры, являющихся объектами туристического интереса, скоординированных действий по улучшению качества туристических услуг, недостаток сформированных турпродуктов, маршрутов, обустроенных объектов, высокие цены на составляющие услуги (транспорт, размещение), несовершенство системы безопасности и страхования, и др. Подготовленные по итогам круглого стола рекомендации по решению проблем отрасли будут направлены на рассмотрение в правительство Челябинской области.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/yuzhnouralskie-eksperty-proanalizirovali-privlekatelnost-investproektov-v-sfere-turizma