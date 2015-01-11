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Рыба или крахмал? Роскачество исследовало крабовые палочки

Крабовые палочки 30 торговых марок исследованы на безопасность и качество. Эксперты Роскачества выяснили, сколько в популярной продукции рыбного фарша сурими, кто из производителей не жалеет крахмала, а кто добавляет натуральное крабовое мясо. Внимание: в продукции четырех производителей обнаружены клостридии, способные вызвать пищевое расстройство!

В рамках веерного исследования были закуплены в магазинах России и отправлены на экспертизу крабовые палочки 30 торговых марок.

Из них товарами повышенного качества стали снеки семи торговых марок. Эти продукты соответствуют ГОСТу и опережающему стандарту Роскачества. Они безопасны, а их пищевая ценность выше, чем у остальных продуктов:

Санта Бремор снежный краб, Vici Приорити, Меридиан Снежный краб, Русское море Снежный краб, А_Море, Fish House, Токимо Снежный краб.

В продукции четырех торговых марок обнаружены клостридии. Все наименования – собственные торговые марки (СТМ) крупных сетевых магазинов: «Дикси», «Пятерочка» и Metro. Нарушителями стали:

«Красная цена» (СТМ «Пятерочки»),

«Первым делом» (СТМ «Дикси»),

Aro (СТМ Metro),

Horeca Select (СТМ Metro).

Сульфитредуцирующие клостридии – это бактерии, для роста и развития которых необходимо отсутствие кислорода. Вакуумная упаковка крабовых палочек – благоприятная среда для развития этих микроорганизмов. Клостридии в процессе своего роста выделяют токсины. При употреблении продукции, зараженной клостридиями, есть вероятность развития пищевых инфекций.

За что платим?

Стоимость крабовых палочек варьируется от 20 до 180 рублей за 200 грамм продукта. Что же покупатель получает, оставляя в магазине эти деньги? Он уверен, что берет белковый продукт. Ведь в основе крабовых палочек – фарш рыбы (сурими), а рыба – это белок.

Однако, как показало исследование, в большинстве товаров преобладает не белок, а углеводы – крахмал.

Роскачество установило повышенные требования к содержанию этого ингредиента. Крахмала в высококачественных крабовых палочках должно быть не более 14 %.

У половины исследованных образцов этот показатель зашкаливает.

В антирейтинге по содержанию крахмала на первом месте товар «Крабочки РОК» – он состоит из крахмала на четверть (25 %).

Второе место – «Первым делом», Aro и «Vici. КрабОк» – 21,2 % крахмала.

Третье место в антирейтинге у крабовых палочек «Красная цена» и Horeca Select – 20,4 % крахмала.

Рыба или крахмал? Роскачество исследовало крабовые палочки

Самые рыбные

Что касается содержания белка, то по итогам проведенных испытаний у образцов 18 брендов массовая доля белка – менее 8 %. Это говорит о том, что в продуктах недостаточно рыбного фарша. Кстати, в рыбе, которая используется для сурими (хек, минтай и т. д.), белка обычно около 20 %.

Самыми «белковыми» оказались:

Fish House (16,3 % белка),

«Tokimo. Снежный краб» (13,24 % белка),

«Новый океан» (10,32 % белка).

Важно! У бронзового призера в составе обнаружена соя, которая является источником растительного белка. Можно предположить, что производитель заменил рыбу дешевой соей. Но советник директора ВНИИ рыбного хозяйства и океанографии, профессор Любовь Абрамова считает, что производители крабовых палочек не заинтересованы в использовании сои:

Из-за присутствия сои не получится воспроизвести структуру, имитирующую крабовое мясо. Также соя меняет цвет фарша – он желтеет.

Скорее всего, соя оказалась в продукте случайно и содержится в незначительных количествах. 

Среди исследованных образцов явная нехватка белка, а следовательно – рыбного фарша, наблюдается в крабовых палочках «Фишерель» (3,5 %) и Columbus (3,75 %).

Крабы не проползали?

Чтобы привлечь внимание к продукции, производитель «Вичюнай-Русь» указал на этикетке крабовых палочек Vici – «с мясом натурального краба». Так ли это?

Эксперты выяснили, что белок ракообразных действительно присутствует в этом товаре, в количестве свыше 160 мг/кг.

Не меньше содержится и в других товарах этого же производителя: «Vici Приорити» и Columbus. То есть мяса краба в этих товарах – не менее 16 грамм на 100 килограмм продукции.

Следовые количества крабов обнаружены в крабовых палочках ТМ «Лента» (80 мг/кг) и Horeca Select (21 мг/кг), которые, кстати, тоже производит «Вичюнай-Русь».

Зато без ГМО!

В целом же экспертиза Роскачества показала, что крабовые палочки – не проблемный продукт: на прилавках магазинов в основном качественные и безопасные товары.

Если не считать клостридий, выявленных в четырех товарах, эксперты не обнаружили ни в одном образце тяжелых металлов, радионуклидов, пестицидов; превышения общего количества микроорганизмов, бактерий кишечной палочки, золотистого стафилококка, листерий, сальмонелл, энтерококков; токсичных органических соединений – полихлорированных бифенилов (ПХБ); ГМО (сои и кукурузы).

Определить качество крабовых палочек «на глаз» можно, взглянув на состав и пищевую ценность продукта, указанные на этикетке.

В составе на первом месте должен стоять «рыбный фарш» (или «сурими»), который готовится из хека, минтая, путассу и другой белой рыбы.

Что касается пищевой ценности: у наиболее качественных товаров содержание белка – не менее 8–10 %; содержание углеводов – не более 14 %.

https://roskachestvo.gov.ru

Ключевые теги: крабовые палочки.

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