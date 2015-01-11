Предновогодняя встреча в DramaClub

28 декабря, в 19.00, в рамках проекта DramaClub, актеры прочитают пьесу Сергея Гальперина «ЗДРАВСТВУЙ, ДЕДУШКА МОРОЗ, - БОРОДА ИЗ ВАТЫ!»

В каждом из нас, взрослых, где-то очень глубоко прячется ребенок, которым мы были когда-то. И этот ребенок по-прежнему верит в чудо. Надо только прислушаться к его тонкому голоску, который пытается прорваться через суету, проблемы, заботы, которые опутывают нас все сильней! С каждым днем. С каждым годом.

И чтобы не дать исчезнуть этому голосу, достаточно открыть свое сердце и впустить в него веру, надежду, любовь.

Новый год – самый подходящий для этого праздник. Рискнем поверить в чудо?

После читки зрителей ждет уникальная возможность пообщаться с автором пьесы Сергеем Гальпериным.

Поля Коваленко