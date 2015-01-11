Многодетной деревенской семье из Чебаркульского района подарили собственную колонку

О проблеме с водоснабжением женщина рассказала летом на встрече с депутатом Госдумы Андреем Барышевым, когда он приезжал в СПК Сарафаново, где она работает дояркой. Тогда Андрей Барышев предложил установить семье водоразборную колонку. И пообещал, что платить за неё не придется. Идею народного избранника поддержал глава Чебаркульского района Александр Король. Половину суммы дал Андрей Барышев, половину выделили из местного бюджета. Четыре месяца занимались этим вопросом, искали подрядчика, оформляли документы на выделение финансирования. «Я рад, что мы помогли семье и облегчили их заботы, - отметил глава Чебаркульского района Александр Король, - Раньше поход за водой был настоящим испытанием. Теперь новая колонка расположилась прям под окнами дома». В планах семьи – провести водопровод в дом.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/mnogodetnoy-derevenskoy-seme-iz-chebarkulskogo-rayona-podarili-sobstvennuyu-kolonku-42498