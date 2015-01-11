Больше 1 миллиона «заработали» нападавшие на дальнобойщиков разбойники на Южном Урале

Чебаркульский городской суд готовится к рассмотрению уголовного дела в отношении 3 южноуральцев. Мужчин обвиняют в многочисленных нападениях на дальнобойщиков. Они требовали оплаты проезда, иначе грозились повредить автомобили. Всего от действий злоумышленников пострадали 11 граждан и 5 юридических лиц, в том числе из республики Казахстан.

Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении троих жителей региона. В зависимости от степени участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьей 163 УК РФ «Вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия», статьей 162 УК РФ «Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением предметов, используемых в качестве оружия, с незаконным проникновением в иное хранилище», статьей 161 УК РФ «Грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья, с угрозой применения такого насилия, в крупном размере». — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-центре прокуратуры региона.

Отметим, что общий ущерб, причиненный противоправными действиями обвиняемых, оценивается больше чем в 1 миллион рублей.



Источник: https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/sud-razboyniki/