В 2017 году на защиту персональных данных граждан был потрачено более 20 миллионов рублей

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Е.Ю.Щербаков о приоритетах на 2018 год

М.И.Похлебаев подводит итоги 2018 года

Горы мусора и горы проблем на Дзержинского 52 и 54

Благоустройство Озёрска в 2018 году

ВИЧ в Озёрске

Университет третьего возраста

Благоустройство двора по Свердлова, 3.

А.Жмайло о субсидиях для предпринимателей

58 мегатон

Озерск. Осень

Интервью с Анной Крившиной

Об уплате имущественного налога

О новом театральном сезоне

Интервью с И.М.Сбитневым и С.Воденко

Старт программы по благоустройству

Интервью о нормативах потребления воды

Интервью со Станиславом Воденко

Интервью с главой Кыштыма

День Рождения Озёрска и ПО "Маяк" - 2017

Интервью с И.М.Сбитневым о дорогах Озёрска, май 2017

ХК "Гранит" - Лучшие моменты сезона 2016-2017 годов

Интервью с Артуром Гавриловым

Интервью с директором театра

Парад Победы в Озёрске 9 мая 2017 года

Председатель Совета ветеранов о Дне Победы

О работе Службы по делам молодежи

О реализации проекта Минстроя РФ «Формирование комфортной городской среды»

УралГУФК и Гранит 3 апреля 2017

Финал Кубка области по хоккею (Гранит Звезда) 19-03-2017

Разговор о судьбе ЮУрГУ

Союз садоводов Озёрска

Интервью с А.А.Кузнеченковым 23.03.2017

Интервью с Н.Г.Сальниковой 9.03.2017

Мартовский кот

Интервью с Т.Лященко 27.02.17

Интервью с А.М.Жмайло 22.02.17

Хоккей с шайбой ХК "Гранит" VS ХК "Трёхгорный" 11.02.17

Актуальный комментарий А. Гаврилова 13.02

Актуальный комментарий В. Чудова 13.02

Интервью с Надеждой Братцевой

Интервью с Лилией Солодовниковой

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ Озерск 2017

Хоккей с шайбой ХК "Трёхгорный" и ХК "Гранит" (07.01.17)

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО в Озёрске 2017

Встречаем 2017!

Кыштым как центр туризма

Интервью Деда Мороза

Пресс конференция 19 декабря 2

Пресс конференция 19 декабря 1

Интервью с Ю.В.Куликовой

Интервью с В.А.Вельке

Хоккей с шайбой Таганай - Гранит 17.12.16

Интервью с А.В.Печёнкиным

Интервью с В.Р.Каримовым

Интервью с А.Д.Лучниковым

Интервью с Луизой Белой

Актуальный комментарий И.Сбитнева 21.11

Онлайн с М.И.Похлебаевым 18.11

Актуальный комментарий И.Масягиной и М.Истоминой 14.11

Онлайн с Г.Н.Мокробородовым 10.11

Актуальный комментарий Л.В.Горбуновой 02.11

Посёлок Новогорный с высоты

2 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

1 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 24.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 20.10

Актуальный комментарий И.В. Егоровой 20.10

Творческая встреча с Владимиром Царьковым

Онлайн-интервью с Ириной Курьяновой

Пресс-конференция в театре кукол "Золотой петушок" 02.10

Онлайн-интервью с О.В.Хакимовой

Горнолыжный комплекс "Егоза"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 03.10

Пресс-конференция в театре "Наш дом"

Актуальный комментарий И. Сбитнева 26.09

Актуальный комментарий О. Костикова 26.09

Интервью директора театра "Наш дом" В.Кулика

4 Секреты манипуляции Наркотики

3 Секреты манипуляции Табак

2 Секреты манипуляции Алкоголь

1 История одного обмана

Протоиерей Димитрий Шорин о проекте "Общее дело"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 12.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 05.09

Актуальный комментарий О.Костикова 05.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 29.08

Актуальный комментарий А.Каюрина и В.Рогозина 23.08

О.Ланге о подготовке к учебному году

Актуальный комментарий Е. Щербакова 15.08

Актуальный комментарий И. Сбитнева 08.08

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Актуальный комментарий И.Сбитнева 18.07

Актуальный комментарий Е.Щербакова 11.07

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Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.07

Актуальный комментарий А.Пименова 4.07

С И Васильева на Последнем звонке в шк 38

А А Кузнеченков на Последнем звонке в шк 38

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Пасха в Озёрске

Первомай в Озёрске

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А.А.Кузнеченков об Общественном форуме 22.04.16

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OzerskDanceFestival 17/04/16

Актуальный комментарий О.Костикова 15.04

Актуальный комментарий Е. Щербакова 11.04

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Актуальный комментарий И.Сбитнева 28.03

А.Шенберг "Сон о войне"

А.Шенберг о своём творческом выборе

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Актуальный комментарий. 20.03.2016

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В 2017 году на защиту персональных данных граждан был потрачено более 20 миллионов рублей

«Работа органов власти тесно связана с обработкой персональных данных граждан. Автоматизация этих процессов позволила, с одной стороны, значительно ускорить обработку информации, что позволяет сокращать время рассмотрения заявлений граждан на получение услуг государства, с другой, накладывает жёсткие обязательства на органы власти по предотвращению утечки конфиденциальных сведений и защите ведомственных систем. Выполнение этих требований контролируется надзорными органами, а нарушение карается законом», – отмечает заместитель министра информационных технологий и связи Челябинской области Василий Кокорюкин. В целях предотвращения утечек информации министерством совместно с ОГБУ «ЧРЦНИТ» проводятся работы по развитию систем обнаружения вторжений, защиты информации от внутренних и внешних угроз. Кроме того,  специалистами был разработан план внедрения программно-аппаратного комплекса, предназначенного для автоматического выявления инцидентов на основе анализа событий информационной безопасности. Ежедневно система фиксирует 34 тысячи инцидентов, до 6 ежемесячных инцидентов несут реальную угрозу безопасности информационных систем: DDos-атаки, подбор паролей, трояны и вирусы. Для устранения угроз информируются соответствующие службы обеспечения информационной безопасности. Обеспечение информационной безопасности и технической защиты осуществляется в рамках госпрограммы «Развитие информационного общества в Челябинской области на 2016 – 2018 годы». Основная доля расходов по данному направлению приходится на техническую поддержку защищенных сетей органов власти, которая включает в себя аттестацию объектов информатизации, продление лицензий на используемое программное обеспечение, покупку необходимых сертификатов расширенной техподдержки. На эти цели в 2017 году было выделено 15,8 млн. рублей. Еще около 5,8 млн. рублей  было выделено на развитие защищенных ведомственных сетей и сервисов органов исполнительной власти Челябинской области. В частности, на эти средства были закуплены 6 программно-аппаратных комплексов, предоставляющие возможность создать в любой телекоммуникационной инфраструктуре, включая сеть связи общего пользования, распределенную виртуальную сеть, защищенную от сетевых атак и несанкционированного доступа к информации. Кроме того, в связи с участившимися в 2017 году случаями атаки печально известных вирусов-шифровальщиков WannaCry и Petya.А, жертвами которых стали до 300 тыс компьютеров, по меньшей мере, в 150 странах мира, по поручению губернатора Челябинской области Бориса Дубровского специалистами управления информационной безопасности министерства информационных технологий и связи Челябинской области был проведен  комплексный аудит финансовых органов власти региона, по итогам которого были получены  43 отчета о состоянии инфраструктуры этих учреждений и сформированы предложения по выбору наиболее оптимального способа защиты баз данных. Для справки: В этом году в сфере информационной безопасности региона произошло сразу несколько значимых событий: в марте 2017 года в Челябинске состоялось открытие Научно-образовательного центра Лаборатории Касперского на базе Высшей школы электроники и компьютерных наук ЮУрГУ, вопросам информационной безопасности были посвящены Форум «Информационное общество-2017: Безопасность и инновации», авторский  семинар ведущего эксперта по информационной безопасности, члена Консультативного совета Роскомнадзора, эксперта ФСТЭК России, ФМСБ России А.В. Лукацкого «Защита персональных данных-2017», семинар «Защита персональных данных в органах власти в 2017 году. Изменения законодательства и требования времени», конференция «Будни информационной безопасности: Урал 2017», Exchangе конференция «Russian IT synergy – 2017», ежегодная конференция «День защиты информации – 2017», конференция «Код информационной безопасности». Ежеквартально проходит Комиссия по информационной безопасности, организованная Министерством информационных технологий и связи Челябинской области. Кроме того, год запомнился подписанием Кодекса добросовестных практик сразу несколькими организациями Южного Урала. Успешным завершением года стало вхождение России в десятку стран в «Глобальном индексе по кибербезопасности», подготовленном специалистами Международного союза электросвязи.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/v-2017-godu-na-zashchitu-personalnyh-dannyh-grazhdan-byl-potracheno-bolee-20-millionov-42516

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