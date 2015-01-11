Губерния В 2017 году на защиту персональных данных граждан был потрачено более 20 миллионов рублей «Работа органов власти тесно связана с обработкой персональных данных граждан. Автоматизация этих процессов позволила, с одной стороны, значительно ускорить обработку информации, что позволяет сокращать время рассмотрения заявлений граждан на получение услуг государства, с другой, накладывает жёсткие обязательства на органы власти по предотвращению утечки конфиденциальных сведений и защите ведомственных систем. Выполнение этих требований контролируется надзорными органами, а нарушение карается законом», – отмечает заместитель министра информационных технологий и связи Челябинской области Василий Кокорюкин. В целях предотвращения утечек информации министерством совместно с ОГБУ «ЧРЦНИТ» проводятся работы по развитию систем обнаружения вторжений, защиты информации от внутренних и внешних угроз. Кроме того, специалистами был разработан план внедрения программно-аппаратного комплекса, предназначенного для автоматического выявления инцидентов на основе анализа событий информационной безопасности. Ежедневно система фиксирует 34 тысячи инцидентов, до 6 ежемесячных инцидентов несут реальную угрозу безопасности информационных систем: DDos-атаки, подбор паролей, трояны и вирусы. Для устранения угроз информируются соответствующие службы обеспечения информационной безопасности. Обеспечение информационной безопасности и технической защиты осуществляется в рамках госпрограммы «Развитие информационного общества в Челябинской области на 2016 – 2018 годы». Основная доля расходов по данному направлению приходится на техническую поддержку защищенных сетей органов власти, которая включает в себя аттестацию объектов информатизации, продление лицензий на используемое программное обеспечение, покупку необходимых сертификатов расширенной техподдержки. На эти цели в 2017 году было выделено 15,8 млн. рублей. Еще около 5,8 млн. рублей было выделено на развитие защищенных ведомственных сетей и сервисов органов исполнительной власти Челябинской области. В частности, на эти средства были закуплены 6 программно-аппаратных комплексов, предоставляющие возможность создать в любой телекоммуникационной инфраструктуре, включая сеть связи общего пользования, распределенную виртуальную сеть, защищенную от сетевых атак и несанкционированного доступа к информации. Кроме того, в связи с участившимися в 2017 году случаями атаки печально известных вирусов-шифровальщиков WannaCry и Petya.А, жертвами которых стали до 300 тыс компьютеров, по меньшей мере, в 150 странах мира, по поручению губернатора Челябинской области Бориса Дубровского специалистами управления информационной безопасности министерства информационных технологий и связи Челябинской области был проведен комплексный аудит финансовых органов власти региона, по итогам которого были получены 43 отчета о состоянии инфраструктуры этих учреждений и сформированы предложения по выбору наиболее оптимального способа защиты баз данных. Для справки: В этом году в сфере информационной безопасности региона произошло сразу несколько значимых событий: в марте 2017 года в Челябинске состоялось открытие Научно-образовательного центра Лаборатории Касперского на базе Высшей школы электроники и компьютерных наук ЮУрГУ, вопросам информационной безопасности были посвящены Форум «Информационное общество-2017: Безопасность и инновации», авторский семинар ведущего эксперта по информационной безопасности, члена Консультативного совета Роскомнадзора, эксперта ФСТЭК России, ФМСБ России А.В. Лукацкого «Защита персональных данных-2017», семинар «Защита персональных данных в органах власти в 2017 году. Изменения законодательства и требования времени», конференция «Будни информационной безопасности: Урал 2017», Exchangе конференция «Russian IT synergy – 2017», ежегодная конференция «День защиты информации – 2017», конференция «Код информационной безопасности». Ежеквартально проходит Комиссия по информационной безопасности, организованная Министерством информационных технологий и связи Челябинской области. Кроме того, год запомнился подписанием Кодекса добросовестных практик сразу несколькими организациями Южного Урала. Успешным завершением года стало вхождение России в десятку стран в «Глобальном индексе по кибербезопасности», подготовленном специалистами Международного союза электросвязи. Источник: http://pravmin74.ru/novosti/v-2017-godu-na-zashchitu-personalnyh-dannyh-grazhdan-byl-potracheno-bolee-20-millionov-42516 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! - 0 + Вконтакте

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