Долги на вылет

Судебные приставы будут круглосуточно дежурить в течение новогодних каникул во всех крупных международных аэропортах.

Как сообщили "Российской газете" в Федеральной службе судебных приставов, вахта начнется 29 декабря 2017 года и закончится 9 января 2018 года.

"В случае возникновения сложностей с вылетом за границу из-за долгов ФССП России предоставит гражданам возможность получить необходимую консультацию с помощью сервиса "Банк данных исполнительных производств" непосредственно на пунктах пропуска через Государственную границу Российской Федерации", - рассказали в ведомстве.

Приставы постараются максимально решить проблемы человека. Если такое возможно. Но людям не стоит рассчитывать на новогоднее чудо, лучше все-таки навести справки заранее, висят ли долги, есть ли запреты .

"В соответствии с действующим законодательством в настоящее время временное ограничение на выезд из страны снимается судебным приставом не позднее дня, следующего за днем отражения информации об оплате задолженности в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах", - объясняют в ведомстве. Проще говоря, у приставов есть около суток на снятие запрета после того, как долг погашен. Хотя, конечно, в экстренных случаях вопрос стараются решить быстрее.

Поэтому ведомство рекомендует гражданам, планирующим заграничную поездку, заранее, не менее чем за 10 дней, проверить себя на наличие исполнительных производств и при необходимости расплатиться.

"Это можно сделать с помощью сервиса "Банк данных исполнительных производств" на официальном сайте ФССП России в режиме онлайн через различные электронные платежные системы, - объясняют в службе. - Кроме того, о наличии задолженности можно узнать через приложение "ФССП" для мобильных устройств. С помощью сервиса "Банк данных исполнительных производств" на официальном сайте ФССП России также можно распечатать квитанцию для оплаты и оплатить долг непосредственно в банке".

В период праздников будут работать телефоны "горячей линии" в каждом территориальном органе и в центральном аппарате ФССП России. Номера телефонов можно будет узнать на официальном сайте ФССП России. Собственно номера появятся чуть позже. На всякий случай, "РГ" напоминает номер постоянной линии службы судебных приставов: 8 (800) 250-39-32. Звонок бесплатный.

Напомним также, что в этом году был увеличен порог долга, имея который можно попасть под запрет на выезд из страны. Теперь минимальная планка - 30 тысяч рублей. За исключением некоторых категорий должников, например алиментщиков. На них повышение порога не распространяется. В целом же число невыездных в декабре сократилось.

По данным на 22 декабря, по всей стране действует около 1,7 млн постановлений о временном ограничении на выезд должников из РФ. Это примерно одна шестая от всей суммы, которую должны взыскать приставы. Но еще в начале месяца в стоп-листах значилось 1,9 миллиона должников. То есть в декабре люди стали активно расплачиваться. Да и в целом, как считают приставы, мера очень эффективная.

"В результате применения временного ограничения на выезд должников из Российской Федерации за 11 месяцев 2017 года в рамках 1,2 миллиона исполнительных производств должниками были полностью или частично исполнены обязательства по исполнительным производствам на сумму 56,1 млрд руб.", - сообщают в ведомстве.

К сожалению, иногда при взыскании долгов возникают ошибки. Например, были случаи, когда граждан останавливали в аэропортах из-за путаницы. Например, человек погасил долг, а вычеркнуть из списков невыездных его забыли. Еще нередко проблемы возникают у однофамильцев.

Например, сейчас продолжается судебный процесс по иску предпринимателя из Екатеринбурга, которого два года назад, как раз в канун Нового года, не выпустили из страны из-за запрета. Позже предприниматель добился в суде признания незаконным постановления об ограничении выезда, а потом стал требовать компенсации ущерба.

Как подчеркнула кассационная инстанция, ответственность государства за действия должностных лиц наступает при совокупности следующих условий: противоправность действий (бездействия) должностного лица; наличие вреда и доказанность его размера; причинно-следственная связь между действиями причинителя вреда и наступившими у истца неблагоприятными последствиями.

Все три условия должны совпасть. Проще говоря, надо доказать, что пристав был крайне неправ, что-то нарушил, и именно из-за этого гражданин понес финансовые потери. В судебной практике уже есть дела, когда приставы возмещали в подобных случаях ущерб. Но подобные дела единичны. Как поясняют эксперты, в ведомстве строгий контроль, и при том, что ограничений миллионы, ошибки единичны.

Но все же серьезная проблема, когда совпадают инициалы должников и людей, которые ни при чем. Недавно директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов направил подчиненным письмо, разъясняющее, как действовать, если долги были списаны по ошибке с другого человека. Если в двух словах: средства надо вернуть гражданину как можно быстрее. А Уполномоченный по правам человека в Ленинградской области Сергей Шабанов обратился к спикеру Госдумы с просьбой законодательно решить проблему "двойников" - людей, чьи данные совпадают с должниками.

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