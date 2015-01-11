Избирательная кампания в Челябинской области идет в штатном режиме. Избирком продолжит работу все праздничные дни

Сегодня, 28 декабря 2017 г. состоялось 35 заседание избирательной комиссии Челябинской области. В начале заседания председатель облизбиркома Сергей Обертас рассказал членам комиссии, что кампания по выборам Президента в Челябинской области проходит ровно и в штатном режиме. Идет стадия выдвижения кандидатов, которая для самовыдвиженцев заканчивается 7 января 2018 г, а для кандидатов, выдвинутых партиями, 12 января 2018 г.

Члены комиссии доложили, что на данный момент проходит прием уведомлений от политических организаций и индивидуальных предпринимателей, а также от СМИ, желающих участвовать в предвыборной агитации.

Согласно ФЗ "О выборах Президента Российской Федерации" избирательная комиссия Челябинской области принимает уведомления и необходимый перечень документов в тридцатидневный срок со дня официального оглашения даты выборов, то есть до 18 января 2018 г.

Полный перечень документов можно найти на сайте:

http://chelyabinsk.izbirkom.ru/vybory-i-referendumy/vybory-prezidenta_2018/prezident_2018.php.

- Все праздники Центральная избирательная комиссия Российской Федерации работает в штатном режиме, избирательная комиссия Челябинской области также работает все праздничные дни, - рассказала заместитель председателя избирательной комиссии Челябинской области Елена Шубина. – График нашей работы указан на сайте избирательной комиссии. Уведомления и полный комплект документов принимаются в приемной избирательной комиссии Челябинской области.

С 18 декабря 2017 года по 20 марта 2018 года работает Информационно-справочный центр ЦИК России. По многоканальному телефонному номеру 8-800-707-2018 специалисты центра разъяснят любой вопрос, касающийся нового порядка подачи заявления по месту нахождения, а также дадут консультацию по нормам законодательства избирательного процесса.

Кроме того, на 35 заседании избирательной комиссии Челябинской области были рассмотрены текущие вопросы об организации закупок товаров, работ, услуг избирательной комиссией Челябинской области при проведении выборов Президента Российской Федерации, а также об утверждении распределения средств федерального бюджета на финансовое обеспечение подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.

До завершения избирательной кампании все заседания избирательной комиссии Челябинской области проходят в открытом режиме с приглашением СМИ.