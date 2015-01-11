В Верхнеуральском районе шесть воспитанников детских домов получили ключи от новых квартир

Девять однокомнатных квартир приобрели в поселке Межозерный , две - в Верхнеуральске. Перед Новогодними праздниками глава Верхнеуральского района лично вручил ключи от шести новых квартир. Сергей Айбулатов начал знакомство с новоселами в поселке городского типа Межозерный. Здесь в новом одноэтажном многоквартирном доме получили квартиры Владислав Волков и Марат Галимов. Глава вместе с новоселами внимательно осмотрели жилые помещения, сделали акцент на работе отопления и водопровода. Сергей Айбулатов пожал руку счастливчикам, подарил молодым мужчинам по новогоднему сувениру и сказал: «Очень рад за вас. Знаю, что у Владислава есть жена и ребенок, семье приходится снимать жилье. Теперь у семьи Волковых есть собственный дом. Надеюсь, что Новый год вы будете праздновать в новой теплой уютной квартире. Марат еще учится, желаю ему успешной учебы. Марат, сам пожелал получить жилье в поселке Межозерный, после учебы приедет сюда на работу, жилье у него уже есть. Счастья вам, дорогие ребята, в этих стенах, обживайтесь, знакомьтесь, вы теперь соседи». В поселке Межозерный перед новогодними праздниками вселились в новые квартиры еще две девушки Кристина Литвинова и Мария Гревцева. Кристина и Мария росли без родителей, жилье им тоже приобрели за счет областного бюджета. Новоселье предстоит отметить и шестерым перспективным сотрудникам Учалинского горно-обогатительного комбината («Учалинский ГОК»). Дамир Ахметов с семьей живет в поселке Межозерный, работает на Узельгинском подземном руднике. Дамир, и пять его коллег, попали в жилищную программу Учалинского комбината, которая действует пять лет. Учалинский ГОК сегодня не строит собственное жилье, он находит застройщиков и приобретает квартиры за полную стоимость для лучших своих специалистов. Стоимость двухкомнатной квартиры в четырехэтажном доме - 2 миллиона 100 тысяч рублей. Квартиры на таких выгодных условиях получают не все. Жилищная комиссия проводит отбор претендентов, учитывается стаж работы, профессионализм. Особое внимание молодым специалистам. Четырехэтажный дом, в котором получили шесть двухкомнатных квартир межозерцы, построен всего пять лет назад. В Верхнеуральске новоселье готовятся праздновать Татьяна Грец и Игорь Шутов, молодые люди в детском возрасте остались без родителей, жили в детдоме, когда повзрослели, встали в очередь на жилье. В конце 2017 года подошла их очередь получить квартиры. Ключи, подарки и договора найма специализированного жилого фонда района ребятам вручил глава района. В этот же день глава района стал гостем Игоря Шутова. Глава пожелал хозяину однокомнатной квартиры в двухэтажном доме найти общий язык со всеми жильцами подъезда, обязательно окончить учебу и получить профессию.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/v-verhneuralskom-rayone-shest-vospitannikov-detskih-domov-poluchili-klyuchi-ot-novyh-42552