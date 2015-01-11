Курица пикантная

Все ж таки курица – универсальная штука. Как ее только не приготовишь, а все вкусна! Главное же, просто и никаких трудозатрат не требует. Предлагаю празднично-похмельный простой рецепт, но от того не менее, а может, и более вкусный, чем остальные. Скажем так, пикантная курица.

Фотографий особых не будет, ибо нечего фотографировать. Все просто и понятно. Первым делом моем курицу. Вторым, готовим маринад. В большую кастрюлю наливаем много воды, солим от души. Сколько соли, точно сказать не могу – делаю на глаз и на вкус. Вода должна быть хорошо соленой. Добавляем штук пять лаврового листа, слегка их поломав, добавляем столовую ложку паприки, 4-5 порезанных зубчиков чеснока. Все очень хорошо размешиваем и опускаем в маринад курицу целиком. Пусть себе плавает и маринуется. Лучше всего, если поставить это дело мариноваться на ночь. Но если уж времени совсем нет, то часов пяти хватит.

Когда курица замариновалась, разогреваем духовку до 180-200 градусов. И пока она разогревается, готовим курицу. Вынимаем ее из маринада и даем хорошо стечь или промакиваем бумажными полотенцами. Берем противень с высокими краями, слегка поливам дно растительным маслом. Укладываем в противень курицу, по желанию забросив внутрь пару зубчиков чеснока, и хорошо обмазываем ее таким миксом: пару столовых ложек майонеза, пару столовых ложек кетчупа и пара столовых ложек темного соевого соуса. Доливаем в противень примерно 2/3 или даже целый стакан воды. Ставим в разогретую духовку и вспоминаем о курице примерно через 1 час 50 минут. Да, чуть не забыл. Краешки крыльев и ножек могут обгореть, посему их (краешки) можно обернуть фольгой. А ежели не смущает, то пусть будут не обернутые.

К чему все эти выкрутасы с маринадом? А к тому, что курица пропитывается солью и изнутри, чего в обычной практике добиться сложновато. Кроме того, она остается сочной.

Вот время подошло, вынимаем курицу и приступаем к трапезе. Хоть с гарниром, а хоть и без. Приятного аппетита!