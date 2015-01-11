Поножовщина накануне Нового года

30 декабря в одной из квартир по пр. Победы в ходе распития спиртных напитков в процессе конфликта женщина, 1976 года рождения, кухонным ножом нанесла несколько ножевых ранений своему сожителю, 1969 года рождения. Пострадавший мужчина с проникающим ножевым ранением грудной клетки слева и колото-резаными ранами плеча и поясницы был госпитализирован в отделение реанимации городской больницы. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». В настоящее время подозреваемая находится под домашним арестом.