«Маяк-Гранит»: первые домашние победы в 2018 году

В Рождественский сочельник и в сам светлый праздник Рождества озёрская ледовая дружина в матчах на домашнем корте преподнесла преданным озёрским болельщикам две победы: 6 января в рамках Чемпионата Свердловской области с ХК "Энергия" (п. Рефтенский) - счёт 3:0; 7 января в игре Чемпионата Челябинской области с ХК "Трёхгорный" - счёт 10:1. Впереди - полуфинал Кубка Челябинской области с ХК "Политехник", который также состоится на стадионе "Труд" 10 января, в 18:00.

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