Каждый 5-й сотрудник ГИБДД будет уволен в 2018 году

Президент Владимир Путин издал указ о сокращении штатной численности сотрудников МВД – в первые месяцы 2018 года в России будет уволено 20% сотрудников ГИБДД, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Почти каждый пятый сотрудник Госавтоинспекции будет уволен из-за сокращения штатов. Указ президента РФ вступил в силу еще 31 декабря 2017 года, в день опубликования на портале правовой информации. Известно, что сокращения коснутся всех регионов России, не будут затронуты лишь подразделения, отвечающие за регистрационные действия, экзамены и выдачу водительских прав. Эксперты связывают оптимизацию с развитием систем автоматической фото- и видеофиксации.

Напомним, реформы в силовых ведомствах начались в 2014 году. За три года в МВД сократили около 150 тыс. сотрудников, что уменьшило расходы бюджета. К МВД присоединили ФСКН и миграционную службу. Также была создана Росгвардия, где нашли работу многие уволенные силовики.

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