ГИБДД ищет очевидцев

Ищем очевидцев!

В период времени с 17:30 часов 29.12.2017 года по 10:45 часов 30.12.2017 года, на неохраняемой стоянке, расположенной возле дома №32 по пр. Карла-Маркса в г. Озерск, неустановленный водитель, управляя неустановленным транспортным средством, допустил наезд на припаркованный автомобиль марки «Ниссан Кашкай», после чего скрылся с места дорожно-транспортного происшествия.

30.12.2017 года в 09:51 часов на дворовой территории дома №21 по б. Гайдара в г. Озерск, неустановленный водитель, управляя автомобилем ВАЗ-2115, совершил наезд на припаркованный автомобиль марки «Тойота Королла», после чего скрылся с места дорожно-транспортного происшествия.

В целях установления причин ДТП, убедительная просьба к лицам, владеющим какой - либо информацией о данных происшествиях обратиться в ОГИБДД Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск или позвонить по телефону 2-00-10, 4-51-29 (инспектор по разбору ДТП).

ОГИБДД УМВД России по ЗАТО г.Озерск