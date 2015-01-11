Получение социально-новогодних подарков

Управление социальной защиты для получения новогодних подарков приглашает родителей (законных представителей) следующих категорий детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в возрасте от 1 года до 15 лет:

- дети из малообеспеченных семей, состоящие на учете в Управлении социальной защиты населения;

- дети-инвалиды;

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;

- дети из семей, находящихся в социально опасном положении, состоящих на учете в Комплексном центре.

За получением новогодних подарков, жителям города, а также поселков Новогорный и Метлино, необходимо обращаться в Комплексный центр социального обслуживания населения по адресу: г.Озерск, ул. Космонавтов, д.1А, каб.204, понедельник, вторник, среда, четверг с 9.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00, тел 6-86-79, с паспортом и документом, подтверждающим льготную категорию (для детей-инвалидов)».

График работы пунктов выдачи новогодних подарков в поселках:

п. Новогорный – понедельник и четверг с 7.30 до 10.30; вторник и пятница с 7.0 до 12.00; п. Метлино – вторник и пятница с 8.30 до 11.00.