Озерчанка погибла, упав в балкона. Причины пока не известны

02 января 2018 в 17.30 в единую дежурно-диспетчерскую службу Озерского городского округа от озерчанина поступил звонок с просьбой открыть дверь его квартиры, запертую на задвижку изнутри. В квартире, запертой на задвижку, находится его дочь, которая не отвечает на телефонные звонки и стук в дверь.

На место происшествия выехала полиция и дежурная смена спасателей.

В 17.55 спасатели в присутствии полицейских вскрыли слесарным инструментом дверь квартиры (девятый этаж). В квартире никого не обнаружили. Балконная дверь и оконный проем застекленного балкона были открыты. Через открытый оконный проем спасатели увидели внизу на земле тело женщины.

В 18.20 медики констатировали смерть из-за травм, несовместимых с жизнью женщины. Погибшая - озерчанка 1983 г. р.