Автомобиль раздора

Суд удовлетворил исковые требования Банка о взыскании задолженности, об обращении взыскания на автомобиль и отказал в требованиях о признании добросовестным приобретателем и прекращении залога.

В октябре 2014 года между Аркадием З. и ЗАО «Райффайзенбанк» (далее Банк) был заключен кредитный договор на сумму 650 000 руб. для покупки автотранспортного средства. В целях обеспечения исполнения обязательств по кредитному договору между Банком и Аркадием З. был заключён договор залога транспортного средства. В мае 2016 года на основании заявления - анкеты между Аркадием З. и ЗАО «Райффайзенбанк» был заключен кредитный договор на сумму 270 000 руб. на потребительские цели.

Банк (истец) обратился с иском о взыскании с Аркадия З. суммы задолженности по кредитным обязательствам в размере 610 000 руб., о взыскании госпошлины в размере 9300 руб., об обращении взыскания на предмет залога – автомобиль марки Киа Венга, принадлежащий Наталье К., о взыскании с Натальи К. госпошлины в размере 6000 руб., поскольку ответчик Аркадий З., взятые на себя обязательства, не исполнил. Перед истцом образовалась задолженность. Транспортное средство, находящееся в залоге у Банка, ответчик Аркадий З. продал Наталье К.

Наталья К. обратилась со встречным исковым заявлением к Банку о признании ее добросовестным приобретателем и прекращении залога, сославшись на то, что в августе 2017 года она приобрела на возмездной основе по договору купли-продажи у Аркадия З. указанное выше транспортное средство за 600 000 руб., которые были переданы до подписания договора. О том, что автомобиль был в залоге у банка, она не знала и не могла знать. Причин усомниться в том, что у продавца не было полномочий для его отчуждения, у неё не было.

Удовлетворяя исковые требования Банка и отказывая в исковых требованиях Натальи К., суд руководствовался следующим.

Установлено, что Аркадий З. в нарушение обязательств по кредитным договорам ненадлежащим образом производил уплату суммы основного долга и процентов. В связи с чем, судом в пользу Банка с Аркадия З. взыскано 610 000 руб., госпошлина – 9 300 руб.

Разрешая требования об обращении взыскания на предмет залога, суд, руководствуясь требованиями ст. 352 Гражданского кодекса РФ, установил, что ответчик Наталья К. не является добросовестным приобретателем.

Судом установлено, что Аркадий З. приобрел за счет кредитных средств автомобиль марки Киа Венга, который в целях обеспечения исполнения обязательств по кредитному договору, находился в залоге у Банка. Между тем, Аркадий З. без согласия залогодержателя на реализацию спорного транспортного средства в августе 2017 года продал автомобиль Наталье К. за 600 000 руб.

Доводы Натальи К. о том, что при заключении договора купли-продажи Аркадий З. уверил в том, что ТС не состоит в залоге, не находится под арестом и нет претензий третьих лиц на указанный автомобиль, что также подтверждается договором купли-продажи, во внимание судом не приняты ввиду следующего.

Исходя из характера сложившихся между сторонами правоотношений и факта заключения сделки купли-продажи заложенного имущества после 01 июля 2014 года, бремя доказывания того факта, что во время заключения сделки покупатель не знал и не мог знать о том, что приобретаемый автомобиль является предметом залога и обременен правами банка по договору о залоге, лежит на ответчике.

На основании пункта 4 статьи 339.1 Гражданского кодекса РФ залог иного имущества, не относящегося к недвижимым вещам, помимо указанного в пунктах 1 - 3 настоящей статьи имущества, может быть учтен путем регистрации уведомлений о залоге, поступивших от залогодателя, залогодержателя или в случаях, установленных законодательством о нотариате, от другого лица, в реестре уведомлений о залоге такого имущества (реестр уведомлений о залоге движимого имущества).

Сведения, внесенные нотариусом в реестр, находятся в открытом, бесплатном, круглосуточном доступе в сети Интернет, в силу чего потенциальный покупатель может беспрепятственно установить, находится ли приобретаемый им автомобиль в залоге у кредитного учреждения, а также получить у нотариуса актуальную выписку из реестра уведомлений о залоге движимого имущества.

Материалами дела установлено, что ответчик Наталья К., приобретая спорный автомобиль, могла узнать о том, что автомобиль является предметом залога, поскольку согласно данным из Реестра уведомлений о залоге движимого имущества, уведомление о залоге в отношении спорного автомобиля зарегистрировано в декабре 2014 года, то есть до приобретения права собственности на автомобиль. Таким образом, ответчик Наталья К. не совершила всех необходимых и предусмотренных законом действий по проверке правомерности заключения сделки купли-продажи в отношении спорного автомобиля.

Разрешая вопрос о распределении судебных расходов по требованию об обращении взыскания на заложенное имущество, суд учел, что собственником заложенного автомобиля, на который обращено взыскание, на момент рассмотрения дела в суде являлась Наталья К., в связи с чем, с последней в пользу Банка взыскана госпошлина в размере 6 000 руб.

Решение не вступило в законную силу.

По материалам пресс-службы Озёрского городского суда