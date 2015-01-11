Автомобиль раздора

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2018ый пришел в Озёрск!

О новых лифтах (декабрь 2017)

о.Димитрий о праздниках (от 25.12.2017)

Е.Ю.Щербаков о приоритетах на 2018 год

М.И.Похлебаев подводит итоги 2018 года

Горы мусора и горы проблем на Дзержинского 52 и 54

Благоустройство Озёрска в 2018 году

ВИЧ в Озёрске

Университет третьего возраста

Благоустройство двора по Свердлова, 3.

А.Жмайло о субсидиях для предпринимателей

58 мегатон

Озерск. Осень

Интервью с Анной Крившиной

Об уплате имущественного налога

О новом театральном сезоне

Интервью с И.М.Сбитневым и С.Воденко

Старт программы по благоустройству

Интервью о нормативах потребления воды

Интервью со Станиславом Воденко

Интервью с главой Кыштыма

День Рождения Озёрска и ПО "Маяк" - 2017

Интервью с И.М.Сбитневым о дорогах Озёрска, май 2017

ХК "Гранит" - Лучшие моменты сезона 2016-2017 годов

Интервью с Артуром Гавриловым

Интервью с директором театра

Парад Победы в Озёрске 9 мая 2017 года

Председатель Совета ветеранов о Дне Победы

О работе Службы по делам молодежи

О реализации проекта Минстроя РФ «Формирование комфортной городской среды»

УралГУФК и Гранит 3 апреля 2017

Финал Кубка области по хоккею (Гранит Звезда) 19-03-2017

Разговор о судьбе ЮУрГУ

Союз садоводов Озёрска

Интервью с А.А.Кузнеченковым 23.03.2017

Интервью с Н.Г.Сальниковой 9.03.2017

Мартовский кот

Интервью с Т.Лященко 27.02.17

Интервью с А.М.Жмайло 22.02.17

Хоккей с шайбой ХК "Гранит" VS ХК "Трёхгорный" 11.02.17

Актуальный комментарий А. Гаврилова 13.02

Актуальный комментарий В. Чудова 13.02

Интервью с Надеждой Братцевой

Интервью с Лилией Солодовниковой

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ Озерск 2017

Хоккей с шайбой ХК "Трёхгорный" и ХК "Гранит" (07.01.17)

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО в Озёрске 2017

Встречаем 2017!

Кыштым как центр туризма

Интервью Деда Мороза

Пресс конференция 19 декабря 2

Пресс конференция 19 декабря 1

Интервью с Ю.В.Куликовой

Интервью с В.А.Вельке

Хоккей с шайбой Таганай - Гранит 17.12.16

Интервью с А.В.Печёнкиным

Интервью с В.Р.Каримовым

Интервью с А.Д.Лучниковым

Интервью с Луизой Белой

Актуальный комментарий И.Сбитнева 21.11

Онлайн с М.И.Похлебаевым 18.11

Актуальный комментарий И.Масягиной и М.Истоминой 14.11

Онлайн с Г.Н.Мокробородовым 10.11

Актуальный комментарий Л.В.Горбуновой 02.11

Посёлок Новогорный с высоты

2 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

1 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 24.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 20.10

Актуальный комментарий И.В. Егоровой 20.10

Творческая встреча с Владимиром Царьковым

Онлайн-интервью с Ириной Курьяновой

Пресс-конференция в театре кукол "Золотой петушок" 02.10

Онлайн-интервью с О.В.Хакимовой

Горнолыжный комплекс "Егоза"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 03.10

Пресс-конференция в театре "Наш дом"

Актуальный комментарий И. Сбитнева 26.09

Актуальный комментарий О. Костикова 26.09

Интервью директора театра "Наш дом" В.Кулика

4 Секреты манипуляции Наркотики

3 Секреты манипуляции Табак

2 Секреты манипуляции Алкоголь

1 История одного обмана

Протоиерей Димитрий Шорин о проекте "Общее дело"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 12.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 05.09

Актуальный комментарий О.Костикова 05.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 29.08

Актуальный комментарий А.Каюрина и В.Рогозина 23.08

О.Ланге о подготовке к учебному году

Актуальный комментарий Е. Щербакова 15.08

Актуальный комментарий И. Сбитнева 08.08

Актуальный комментарий О. Костикова 08.08

Актуальный комментарий Е. Щербакова 01.08

Актуальный комментарий И.Сбитнева 25.07

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Актуальный комментарий Е.Щербакова 11.07

Онлайн с А.М.Каюриным 7.07

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Актуальный комментарий А.Пименова 4.07

С И Васильева на Последнем звонке в шк 38

А А Кузнеченков на Последнем звонке в шк 38

Празднование 10-летия УКС в Кыштыме и В.Уфалее

Актуальный комментарий А.Каюрина 16.05

Концерт Ирины Крутовой в Озёрске

Парад Победы в Озёрске

Пасха в Озёрске

Первомай в Озёрске

Комментарий А.А.Бахметьева 25.04.16

А.А.Кузнеченков об Общественном форуме 22.04.16

Онлайн с М.И. Похлебаевым 20.04.16

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А.Шенберг "Сон о войне"

А.Шенберг о своём творческом выборе

В. Кулик о "Трамвае "Желание"

Актуальный комментарий. 20.03.2016

А.Волынцев о своей книге 7 СТАКАНОВ СМАЛЬТЫ

А.Волынцев о своей книге СОРОКОВКА БЕЗ ГРИМА

Полёт над ночным Озёрском

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Актуальный комментарий 9.03.2016

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Брифинг 8.02.2016

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О новом начальнике УКСиБа

Видеовпечатления о Егозе

О ситуации с теплоснабжением в доме №28 по бул. Гайдара. 18.01.2015

И.М. Сбитнев об аварии в Метлино. 13.01.2015

Главы о приоритетах. 11.01.2015

Глава города ответил на вопросы читателей сайта. 29.12.2015

Брифинг глав города. 28.12.2015

Об исполнении программы капитального ремонта по ОГО за 2015 год

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Автомобиль раздора

Суд удовлетворил исковые требования Банка о взыскании задолженности, об обращении взыскания на автомобиль и отказал в требованиях о признании добросовестным приобретателем и прекращении залога.

В октябре 2014 года между Аркадием З. и ЗАО «Райффайзенбанк» (далее Банк) был заключен кредитный договор на сумму 650 000 руб. для покупки автотранспортного средства. В целях обеспечения исполнения обязательств по кредитному договору между Банком и Аркадием З. был заключён договор залога транспортного средства. В мае 2016 года на основании заявления - анкеты между Аркадием З. и ЗАО «Райффайзенбанк» был заключен кредитный договор на сумму 270 000 руб. на потребительские цели.

Банк (истец) обратился с иском о взыскании с Аркадия З. суммы задолженности по кредитным обязательствам в размере 610 000 руб., о взыскании госпошлины в размере 9300 руб., об обращении взыскания на предмет залога – автомобиль марки Киа Венга, принадлежащий Наталье К., о взыскании с Натальи К. госпошлины в размере 6000 руб., поскольку ответчик Аркадий З., взятые на себя обязательства, не исполнил. Перед истцом образовалась задолженность. Транспортное средство, находящееся в залоге у Банка, ответчик Аркадий З. продал Наталье К.

Наталья К. обратилась со встречным исковым заявлением к Банку о признании ее добросовестным приобретателем и прекращении залога, сославшись на то, что в августе 2017 года она приобрела на возмездной основе по договору купли-продажи у Аркадия З. указанное выше транспортное средство за 600 000 руб., которые были переданы до подписания договора. О том, что автомобиль был в залоге у банка, она не знала и не могла знать. Причин усомниться в том, что у продавца не было полномочий для его отчуждения, у неё не было.

Удовлетворяя исковые требования Банка и отказывая в исковых требованиях Натальи К., суд руководствовался следующим.

Установлено, что Аркадий З. в нарушение обязательств по кредитным договорам ненадлежащим образом производил уплату суммы основного долга и процентов. В связи с чем, судом в пользу Банка с Аркадия З. взыскано 610 000 руб., госпошлина – 9 300 руб.

Разрешая требования об обращении взыскания на предмет залога, суд, руководствуясь требованиями ст. 352 Гражданского кодекса РФ, установил, что ответчик Наталья К. не является добросовестным приобретателем.

Судом установлено, что Аркадий З. приобрел за счет кредитных средств автомобиль марки Киа Венга, который в целях обеспечения исполнения обязательств по кредитному договору, находился в залоге у Банка. Между тем, Аркадий З. без согласия залогодержателя на реализацию спорного транспортного средства в августе 2017 года продал автомобиль Наталье К. за 600 000 руб.

Доводы Натальи К. о том, что при заключении договора купли-продажи Аркадий З. уверил в том, что ТС не состоит в залоге, не находится под арестом и нет претензий третьих лиц на указанный автомобиль, что также подтверждается договором купли-продажи, во внимание судом не приняты ввиду следующего.

Исходя из характера сложившихся между сторонами правоотношений и факта заключения сделки купли-продажи заложенного имущества после 01 июля 2014 года, бремя доказывания того факта, что во время заключения сделки покупатель не знал и не мог знать о том, что приобретаемый автомобиль является предметом залога и обременен правами банка по договору о залоге, лежит на ответчике.

На основании пункта 4 статьи 339.1 Гражданского кодекса РФ залог иного имущества, не относящегося к недвижимым вещам, помимо указанного в пунктах 1 - 3 настоящей статьи имущества, может быть учтен путем регистрации уведомлений о залоге, поступивших от залогодателя, залогодержателя или в случаях, установленных законодательством о нотариате, от другого лица, в реестре уведомлений о залоге такого имущества (реестр уведомлений о залоге движимого имущества).

Сведения, внесенные нотариусом в реестр, находятся в открытом, бесплатном, круглосуточном доступе в сети Интернет, в силу чего потенциальный покупатель может беспрепятственно установить, находится ли приобретаемый им автомобиль в залоге у кредитного учреждения, а также получить у нотариуса актуальную выписку из реестра уведомлений о залоге движимого имущества.

Материалами дела установлено, что ответчик Наталья К., приобретая спорный автомобиль, могла узнать о том, что автомобиль является предметом залога, поскольку согласно данным из Реестра уведомлений о залоге движимого имущества, уведомление о залоге в отношении спорного автомобиля зарегистрировано в декабре 2014 года, то есть до приобретения права собственности на автомобиль. Таким образом, ответчик Наталья К. не совершила всех необходимых и предусмотренных законом действий по проверке правомерности заключения сделки купли-продажи в отношении спорного автомобиля.

Разрешая вопрос о распределении судебных расходов по требованию об обращении взыскания на заложенное имущество, суд учел, что собственником заложенного автомобиля, на который обращено взыскание, на момент рассмотрения дела в суде являлась Наталья К., в связи с чем, с последней в пользу Банка взыскана госпошлина в размере 6 000 руб.

Решение не вступило в законную силу.

По материалам пресс-службы Озёрского городского суда

Ключевые теги: суд.

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