Предпринимательница осуждена за продажу контрафактной продукции

В Озерске вынесен приговор предпринимательнице за реализацию контрафактной продукции.

Как говорится в сообщении прокуратуры Челябинской области, приговором мирового судьи виновная осуждена на шесть месяцев исправительных работ с удержанием 15% заработка в доход государства. Назначенное наказание постановлено считать условным с испытательным сроком три месяца.

Суд установил, что обвиняемая, являясь индивидуальным предпринимателем, с целью извлечения прибыли, заведомо зная, что приобретаемый ею товар является контрафактным, в 2016–2017 гг. приобрела у неустановленных лиц на рынке Екатеринбурга партию обуви в количестве 47 пар с незаконно нанесенными на нее товарными знаками New Balance, а также сходными с ними до степени смешения обозначениями для однородных товаров.

После этого в арендуемом павильоне в Озерске она продавала широкому кругу лиц указанную продукцию неустановленного производителя, которая, согласно заключению эксперта, не соответствует оригинальной продукции. Тем самым обвиняемая нарушила исключительное право компании «Нью Бэленс Атлетикс Инк», причинив ей имущественный вред на сумму около 430 тыс. рублей.

За некоторое время до изъятия указанной спортивной обуви обвиняемая уведомлялась сотрудниками полиции о недопустимости реализации товаров с использованием чужого товарного знака, а также контрафактной продукции, однако продолжала ее реализовывать.

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