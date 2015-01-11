Южноуральские военнослужащие получили подарки от шефов

Целью визита делегации было оказание шефской помощи и участие в церемонии принятия воинской присяги южноуральцами – военнослужащими 475-го Отдельного Центра радиоэлектронной борьбы (ОЦ РЭБ) Краснознаменного Черноморского флота. «Вообще, это рабочая поездка для регионального отделения – факт не единичный. Ведется системная работа по подготовке молодежи к воинской службе и адресной отправке их в войска в соответствии с имеющимися навыками. Такая работа была бы невозможна без взаимодействия с областным военным комиссариатом и командованием воинских подразделений», – отметил генерал-майор полиции, председатель президиума челябинского регионального отделения «ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Виктор Кузенков. Лучшие из военнослужащих Центра РЭБ были награждены благодарностями и грамотами Министерства общественной безопасности Челябинской области. Министр общественной безопасности Челябинской области Евгений Савченко, в недалеком прошлом – генерал-лейтенант полиции, всегда идет навстречу в поддержке организаций, связанных с патриотическим воспитанием молодежи и оказанием шефской помощи военнослужащим. Региональное отделение старается не только словом поддержать военнослужащих, но и делом. В этот раз челябинцы привезли в часть подарки: кулеры для воды в казармы, сладкие подарки и зеркальный фотоаппарат для нужд отделения по работе с личным составом. Для старшего офицерского состава центра были приготовлены именные кортики. «Мы рады, что к нам приходят подготовленные военнослужащие, с уральским запасом прочности. Срок службы сейчас один год и поэтому на обучение матроса времени мало. Радует и шефская помощь. Военнослужащему всегда приятно знать, что о нем заботятся и помнят», – подчеркнул капитан II ранга, командир 475-го ОЦ РЭБ Черноморского флота Константин Жук. В этом году на Черноморский флот отправились служить шесть призывников из Челябинской области. Челябинское региональное отделение организации «Офицеры России» запускает пилотный медиа-проект, совместно с телестудией Черноморского флота, который позволит отследить армейский призывников.