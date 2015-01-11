Сборная России по ски-кроссу провела сбор на Южном Урале

В составе сборной страны южноуральский курорт посетили 4 представителя Челябинской области – Анастасия Чирцова, Егор Коротков, Игорь Омелин и Кирилл Гладов. Как сообщил старший тренер сборной России по фристайлу в дисциплине «ски-кросс» Леонид Мехряков, целью тренировочного сбора является подготовка к домашнему этапу кубка мира, а также подготовка к Олимпийским играм в Пхенчхане, на которых сборная России выступит под нейтральным флагом: «Отбор на Олимпиаду еще продолжается, участники не определены, но мы хотим взять максимальную квоту, три девочки и четыре мальчика. 1 февраля мы поедем на Сахалин, чтобы максимально адаптироваться под данную климатическую зону, там пробудем до 15 февраля и затем полетим в Корею». 29 декабря в «Солнечной долине» завершился также Кубок России по фристайлу. В общем зачете южноуральский ски-кроссмен Игорь Омелин завоевал серебряную награду. Отметим, с 3 по 4 марта Челябинская область принимает сразу два этапа Кубка мира по фристайлу: первый этап – 3 марта и второй этап − 4 марта. Спортсмены начнут съезжаться на курорт уже 27 февраля. Четыре дня ски-кроссмены потратят на тренировки. 2 марта пройдут квалификационные заезды, а 3 и 4 марта – финалы двух этапов. Миасский этап Кубка мира стартует сразу после Олимпийских игр в Пхенчхане, поэтому зрители смогут увидеть на трассе победителей и призеров завершившихся в Корее Игр. Добавим, билеты на Кубок мира уже в продаже. Цена их варьируется от 100 до 700 рублей, в зависимости от категории. Цена детского билета – 100 рублей. В продаже также имеются категории VIP-билетов за 3500 рублей. Билеты на этап Кубка мира можно приобретать в кассах ГЛК «Солнечная долина» и на сайте kassy.ru. Отметим, добраться до курорта южноуральские болельщики теперь могут с помощью мультимодального маршрута.