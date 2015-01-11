Госавтоинспекция предупреждает водителей и пешеходов об ухудшении дорожных условий в связи с изменением погоды

В настоящее время в Челябинской области из-за снегопада на автодорогах снижена видимость. В связи с этим движение автомобильного транспорта затруднено и повышен риск совершения дорожно-транспортных происшествий.

Управление ГИБДД по Челябинской области просит водителей быть предельно внимательными, выбирать скорость движения с учетом погодных условий и состоянием дорожного полотна. При поездках на дальние расстояния быть предельно осторожными, иметь с собой теплые вещи, питание и достаточный запас топлива.

На всех автодорогах федерального и областного значения наряды ДПС ГИБДД, осуществляющие надзор за дорожным движением, нацелены на оказание своевременной помощи автомобилистам.

Уважаемые пешеходы!

При переходе проезжей части будьте предельно внимательными, и переходите проезжую часть в установленном месте и помните, что остановочный путь автомобиля в условиях гололеда, снежного наката на проезжей части больше чем на сухом асфальте и если вы неожиданно выйдите на дорогу перед близко движущимся транспортным средством, то автомобиль просто не успеет вовремя остановиться.

Зимой, утром и вечером, как правило, на улице темно, поэтому Госавтоинспекция напоминаем, что согласно требованиям п. 4.1 ПДД, при движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется (а вне населенных пунктов пешеходы обязаны) иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями транспортных средств.