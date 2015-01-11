«Гениальный человек гениален во всем» – это аксиома, истинность которой в очередной раз подтверждает сложная, многогранная, по-настоящему знаковая фигура нашей Истории. 25 января 2018 года исполнится 80 лет со дня рождения Человека, автора-исполнителя, голос которого простой, но берущий за душу, не спутаешь ни с чьим другим, - Владимира Семеновича Высоцкого! Приглашаем всех послушать песни

В.Высоцкого в концерте "Я, конечно, вернусь!", который состоится в концертном зале ДК им.Пушкина 25 января, начало в 18-00, 6+