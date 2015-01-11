Южноуральцы смогут подать заявления в первый класс через портал Госуслуг

Первый этап подачи заявлений о зачислении в первый класс во всех школах, лицеях и гимназиях Челябинской области стартует не позднее 1 февраля и завершится не позднее 30 июня. В этот период будут приниматься заявления в первый класс на зачисление детей, проживающих на закрепленной за каждой образовательной организацией территории. Второй этап продлится с 1 июля по 5 сентября. В этот период можно подавать заявление в школу, лицей, гимназию вне зависимости от места проживания. В 2018 году родители (законные представители) могут подать заявление на зачисление как лично в образовательную организацию, так и в электронном виде через сеть интернет. Заявление в электронном виде может быть подано через Единый портал государственных и муниципальных услуг или через информационную систему «Образование Челябинской области». Заявление в электронном виде подается одним из родителей. Автоматизированная система автоматически присваивает заявлению номер, по которому можно отслеживать движение документа. При подаче электронного заявления фиксируются дата и точное время его направления. Заявление автоматически поступает в выбранную образовательную организацию. После подачи заявления в электронном виде родителям необходимо обратиться в образовательную организацию и представить следующие документы: свидетельство о рождении ребенка, свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства, документ, удостоверяющий личность родителя. Для подачи документов в электронной форме родители должны быть зарегистрированы на Едином портале государственных и муниципальных услуг и иметь учетную запись Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА). До 17 января на портале предоставлен доступ к тестовой форме-тренажеру подачи заявлений в 1 класс (раздел «Регистрация заявлений» - «ТЕСТОВАЯ! регистрация в первый класс!»). 17 января тестовые заявления будут удалены из системы.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/yuzhnouralcy-smogut-podat-zayavleniya-v-pervyy-klass-cherez-portal-gosuslug-42609