На Южном Урале стартовал международный шахматный фестиваль

Рейтинговые турниры, посвященные памяти первого президента Челябинской шахматной федерации Михаила Лозоватского, уже стали для Челябинска традиционным шахматным соревнованием. В этом году на старт турнира вышли 56 спортсменов самого разного возраста и уровня подготовки. Сразу три шахматных турнира пройдут с 9 по 17 января в рамках фестиваля: с нормой международного гроссмейстера (турнир А), с нормой международного мастера (турнир В) и открытый турнир для всех желающих с обсчетом рейтинга (турнир С). В числе участников турнира «А» обладатели высшего шахматного звания Михаил Симанцев (Украина), Алексей Безгодов (Россия) и Мирослав Тошич (Сербия). Стартовый список турнира «В» возглавляет кыргызстанский международный мастер Сементей Тологонтегин. Турниры с возможностью выполнить норму международного звания проводятся по круговой системе. Опен-турнир «С» пройдет по швейцарской системе в девять туров. Стоит отметить, что, кроме заветных баллов, отличившихся на турнирах ожидают и солидные денежные призы. Ведется прямая трансляция партий турниров «А» и «В». Итоги соревнований будут подведены 17 января.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/na-yuzhnom-urale-startoval-mezhdunarodnyy-shahmatnyy-festival-42606